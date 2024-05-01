Как прошли первомайские акции по всему миру. Фотогалерея
По всему миру прошли различные первомайские акции. В ряде стран митинги и шествия переросли в столкновения с силовиками. Как прошло 1 мая — в фотогалерее РБК.
Сторонники Иракской коммунистической партии на митинге в Багдаде
Участница первомайской акции в Афинах
Участницы женского профсоюза в Пакистане на демонстрации в Хайдарабаде
Протесты в Париже. По данным МВД Франции, на митинги по всей стране вышли 120 тыс. человек, в столице задержаны 45 участников потасовок с силовиками.
Первомайская акция в центре Москвы
Митинг в штаб-квартире Всеобщей тунисской конфедерации труда. Некоторые участники акции пришли с палестинскими флагами в знак поддержки сектора Газа.
Пропалестинский митинг итальянских левых в Милане
Автомобиль на шествии в честь Дня труда в Приднестровье
Первомайское шествие в Дакке, Бангладеш
Члены южнокорейской конфедерации профсоюзов на акции против политики властей в области труда в Сеуле. Протестующие требовали провести трудовую реформу и улучшить условия труда.
Участники первомайской акции в Джакарте, Индонезия
Полиция стреляет резиновыми пулями по протестующим в Стамбуле. Власти города не согласовали акцию на площади Таксим, митингующие попытались пробиться на нее и вступили в потасовки с силовиками. Сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и резиновые пули, демонстранты кидались камнями. Задержаны более 200 человек.
Сторонники Ливанской коммунистической партии в Бейруте
Фейерверки в честь «Золотой недели» в Гонконге.
Первомайская акция в Мюнхене
Участники первомайской акции в Барселоне
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