Как прошли первомайские акции по всему миру. Фотогалерея

Полиция стреляет резиновыми пулями по протестующим в Стамбуле. Власти города не согласовали акцию на площади Таксим, митингующие попытались пробиться на нее и вступили в потасовки с силовиками. Сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и резиновые пули, демонстранты кидались камнями. Задержаны более 200 человек.