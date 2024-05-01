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Как прошли первомайские акции по всему миру. Фотогалерея

Появились фото первомайских акций по всему миру

По всему миру прошли различные первомайские акции. В ряде стран митинги и шествия переросли в столкновения с силовиками. Как прошло 1 мая — в фотогалерее РБК.
Сторонники Иракской коммунистической партии на митинге в Багдаде
Фото: Ahmed Saad / Reuters

Сторонники Иракской коммунистической партии на митинге в Багдаде

Участница первомайской акции в Афинах
Фото: Nicolas Koutsokostas / IMAGO / Global Look Press

Участница первомайской акции в Афинах

Участницы женского профсоюза в Пакистане на демонстрации в&nbsp;Хайдарабаде
Фото: PPI / Keystone Press Agency / Global Look Press

Участницы женского профсоюза в Пакистане на демонстрации в Хайдарабаде

Протесты в Париже. По данным МВД Франции, на митинги по всей стране вышли 120 тыс. человек, в столице задержаны 45 участников потасовок с силовиками.
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Протесты в Париже. По данным МВД Франции, на митинги по всей стране вышли 120 тыс. человек, в столице задержаны 45 участников потасовок с силовиками.

Первомайская акция в центре Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Первомайская акция в центре Москвы

Митинг в штаб-квартире Всеобщей тунисской конфедерации труда. Некоторые участники акции пришли с палестинскими флагами в знак поддержки сектора Газа.
Фото: Hasan Mrad / Keystone Press Agency / Global Look Press

Митинг в штаб-квартире Всеобщей тунисской конфедерации труда. Некоторые участники акции пришли с палестинскими флагами в знак поддержки сектора Газа.

Пропалестинский митинг итальянских левых в Милане
Фото: Mourad Balti Touati / ANSA / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пропалестинский митинг итальянских левых в Милане

Автомобиль на шествии в честь Дня труда в Приднестровье
Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Автомобиль на шествии в честь Дня труда в Приднестровье

Первомайское шествие в Дакке, Бангладеш
Фото: Sazzad Hossain / Keystone Press Agency / Global Look Press

Первомайское шествие в Дакке, Бангладеш

Члены южнокорейской конфедерации профсоюзов на акции против политики властей в области труда в Сеуле. Протестующие требовали провести трудовую реформу и улучшить условия труда.
Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС

Члены южнокорейской конфедерации профсоюзов на акции против политики властей в области труда в Сеуле. Протестующие требовали провести трудовую реформу и улучшить условия труда.

Участники первомайской акции в Джакарте, Индонезия
Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Участники первомайской акции в Джакарте, Индонезия

Полиция стреляет резиновыми пулями по протестующим в Стамбуле. Власти города не согласовали акцию на площади Таксим, митингующие попытались пробиться на нее и вступили в потасовки с силовиками. Сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и резиновые пули, демонстранты кидались камнями. Задержаны более 200 человек.
Фото: Berkman Ulutin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Полиция стреляет резиновыми пулями по протестующим в Стамбуле. Власти города не согласовали акцию на площади Таксим, митингующие попытались пробиться на нее и вступили в потасовки с силовиками. Сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и резиновые пули, демонстранты кидались камнями. Задержаны более 200 человек.

Сторонники Ливанской коммунистической партии в Бейруте
Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС

Сторонники Ливанской коммунистической партии в Бейруте

Фейерверки в честь &laquo;Золотой недели&raquo; в Гонконге.
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Фейерверки в честь «Золотой недели» в Гонконге.

Первомайская акция в Мюнхене &nbsp;
Фото: Christine Uyanik / Reuters

Первомайская акция в Мюнхене


 

Участники первомайской акции в Барселоне
Фото: Quique García / EPA / ТАСС

Участники первомайской акции в Барселоне

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