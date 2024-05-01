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Протестующие в Тбилиси порвали и сожгли флаг России у здания парламента

Участники митинга порвали и сожгли флаг России у здания парламента в Тбилиси

В Тбилиси участники протестов против законопроекта об иноагентах порвали флаг России у бокового входа грузинского парламента на проспекте Руставели, передает Interpressnews. «Рустави 2» пишет, что один из протестующих сжег флаг.

17 апреля в Грузии в первом чтении приняли законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предложенный правящей партией «Грузинская мечта». Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». 1 мая проект прошел второе чтение, за его принятие проголосовали 83 депутата, 23 выступили против.

Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом».

Спецназ применил газ и водометы на митинге у здания парламента в Тбилиси
Политика
Фото:Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС

Протесты в Грузии не прекращаются уже несколько вечеров подряд. 30 апреля между митингующими и полицейскими произошли стычки. Нескольких человек задержали за попытку помешать депутатам покинуть здание парламента. Протестующие закидали яйцами один из входов в здание.

Против участников митинга применили резиновые пули и слезоточивый газ. Пострадали и протестующие, и правоохранители.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон в случае его принятия. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал главу государства «агентом иностранного влияния» и пообещал принять закон при любом раскладе.

Теги
Тбилиси Грузия акция протеста митинг флаг России иноагенты
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