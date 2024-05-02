Губернатор Старовойт: в поселке в Курской области нет света из-за атаки дрона

Поселок в Курской области остался без света после атаки беспилотника

В результате атаки украинского беспилотника в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — написал он.

Ранее Старовойт сообщил об уничтожении беспилотника над Обоянским районом.

Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 20 марта обстреляли поселок Краснооктябрьский. В результате атаки была повреждена линия электропередачи, поселок частично остался без электричества. Накануне в Курске были перебои с электроснабжением из-за падения ракеты С-200 в центре города.