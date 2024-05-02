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Военная операция на Украине ,  
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Поселок в Курской области остался без света после атаки беспилотника

Губернатор Старовойт: в поселке в Курской области нет света из-за атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки украинского беспилотника в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — написал он.

Ранее Старовойт сообщил об уничтожении беспилотника над Обоянским районом.

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Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 20 марта обстреляли поселок Краснооктябрьский. В результате атаки была повреждена линия электропередачи, поселок частично остался без электричества. Накануне в Курске были перебои с электроснабжением из-за падения ракеты С-200 в центре города.

Поселок в Курской области остался без света после атаки беспилотника
Поселок в Курской области остался без света после атаки беспилотника

Теги
Персоны
Курская область поселок ЛЭП отключение электричества беспилотники Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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