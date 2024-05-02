В Орловской области из-за дрона повредили объекты энергоструктуры
Клычков: в Орловской области из-за дрона повредили объекты энергоструктуры
Орловская область подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Когда дроны обезвреживали в Глазуновском и Свердловском районах, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, в результате частично нарушено электроснабжение, написал он.
«На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение», — добавил Клычков.
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