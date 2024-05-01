На Украине рассказали, в скольких школах преподают русский язык
В настоящее время русский язык преподают только в трех украинских школах, следует из отчета уполномоченного по защите государственного языка Украины Тараса Креминя.
По его данным, в 2021 году уроки русского языка были примерно у 455 тыс. украинских школьников, к 2022-му это число сократилось более чем в 100 раз — до 4 тыс. человек. «В 2023/2024 году количество школьников, изучающих русский язык как отдельный предмет, сократилось еще в пять раз — до менее чем 1 тыс. человек», — говорится в отчете, выдержки из которого приводит издание Страна.ua.
Согласно приведенной в отчете статистике, в 2022-2023 учебном году русский язык изучали в 29 школах и 192 классах, теперь это число сократилось до трех и 45 соответственно.
В апреле 2022 года, вскоре после начала военных действий, Кремень предлагал рассмотреть возможность заменить русский язык в школах другими предметами, например, историей Украины, украинским языком, английским языком и математикой. Летом того же года из школьной программы решили исключить произведения русских писателей, например, «Войну и мир» Льва Толстого и другие произведения, в которых описываются действия русской, советской или российской армии. В Минобрнауки Украны заявляли, что считают правильным убрать из школ и вузов все, что связано с Российской империей, в том числе произведенися, где показаны «мистическая сила русского оружия» и «страдания русской души».
В том же году в школьные программы по истории добавили отдельный учебный блок, посвященный конфликту России и Украины, начавшемуся в 2014 году.
В феврале 2023 года Кремень призывал к запрету на использование русского языка во всех университетах Украины. «В каждом университете должны быть созданы самые лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины», — пояснял Кремень. МИД России в ответ предложил уполномоченному обратить внимание на распространенность русского языка в ВСУ, «в частности, некоторых его слов» из-за неудач при контрнаступлении.
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