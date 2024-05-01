На юге Курской области сбили украинский беспилотник
На юге Курской области сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Над Обоянским районом сбит украинский БПЛА самолетного типа», — написал он.
В регионе была объявлена опасность атаки беспилотников.
Населенные пункты Курской области регулярно попадают под обстрелы и становятся мишенью беспилотников с начала военной операции на Украине.
30 апреля в Курской области было обстреляно село Козино. Двое жителей получили ранения в результате обстрела. Кроме того, были повреждены десять домовладений и линия электропередачи. Позже Старовойт сообщил, что село Козино снова было обстреляно, одна жительница погибла, другая с травмами попала в больницу.
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