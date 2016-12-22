ВТБ рассмотрит возможность покупки банка «Возрождение»

Об изучении перспектив покупки «Возрождения» заявил глава ВТБ. В связи с санацией Промсвязьбанка ЦБ предписал Ананьевым снизить их долю в «Возрождении». На фоне заявления Андрея Костина котировки «Возрождения» выросли сразу на 12%

Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

ВТБ рассмотрит возможность приобретения банка «Возрождение», хотя подробно еще не изучал этот вопрос, заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает «Прайм». «Мы пока еще не знаем [интересна ли нам покупка банка «Возрождение»]. Наши розничные [менеджеры] говорят, что там может быть интерес, но мы не очень представляем себе ситуацию в «Возрождении», мы никогда этот банк не смотрели, не анализировали», — сказал он.

Согласно предписанию ЦБ, бенефициары Промсвязьбанка братья Ананьевы должны до 18 марта 2018 года снизить свою долю до 10%. В настоящее время им принадлежат 52,7% «Возрождения» через компанию Promsvyaz Capital B.V. ​«Мы не знаем, есть ли претенденты. Мы сейчас вернемся из Давоса, этой темой займемся и посмотрим», — добавил глава ВТБ.

После слов Костина котировки «Возрождения» выросли сразу на 12%. По данным Московской биржи, на 10:35 мск курс акций банка составлял 570 руб., что на 12,6% выше уровня закрытия предыдущего дня. Затем цена скорректировалась вниз и на 11:00 составляла 539 руб. (выше цены вторника на 6,5%). «Рост акций «Возрождения» — это пока спекулятивная реакция на слова Костина, и больше ничего. Пока решения нет, и до него, наверное, далеко», — сказал РБК старший аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Алексей и Дмитрий Ананьевы должны продать основную часть своего пакета в банке «Возрождение», поскольку собственники санированных банков не могут контролировать другие банки, говорил зампред Банка России Василий Поздышев. При этом он отмечал, что к самому «Возрождению» «вопросов с точки зрения надзора у ЦБ нет».

В пресс-службе банка «Возрождение» отказались от комментариев. Официальный представитель Алексея Ананьева оставил запрос РБК о возможных переговорах с ВТБ также без комментариев. В ЦБ и ВТБ на запросы РБК на момент написания заметки не ответили.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В ситуации вынужденной продажи «Возрождения» на фоне санации материнского Промсвязьбанка сделка вряд ли может быть полностью рыночной, поэтому понятно проявление интереса со стороны госбанка, считает аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. В то же время перед покупкой необходимо будет оценить состояние банка, провести due diligence. В любом случае, скорее всего, банк будет куплен с дисконтом в связи с возможным наличием проблемных активов и сокращенными сроками сделки. Кроме того, не ясно, какую долю приобретет ВТБ, однако вряд ли речь может идти о частичной покупке — скорее всего, госбанку потребуется полный контроль, заключает аналитик.

Старший директор FitchRatings Александр Данилов считает, что из-за требования регулятора относительно снижения доли бывших собственников Промсвязьбанка актив, скорее всего, будет продаваться с дисконтом и, если нет больших «скелетов в шкафу», может быть интересным для приобретения. Вопрос только в оценке реального состояния банка: насколько он был вовлечен в бизнес акционеров, получал ли на свой баланс проблемные активы Промсвязьбанка.

«Возрождение» по данным портала «Банки.ру» занимает 36-е место в России по объему активов.