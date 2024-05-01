 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Спецназ в Тбилиси применил против протестующих водометы и газ

Спецназ в Тбилиси применил водометы и слезоточивый газ против протестующих
На улицы Тбилиси вновь вышли протестующие против закона об иноагентах. Некоторые попытались прорваться в здание парламента, полиция разгоняет их. Президент Грузии поддержала демонстрантов, но призвала воздержаться от столкновений

В Тбилиси у здания парламента продолжаются протесты против законопроекта об иностранных агентах, который 1 мая прошел второе чтение.

Акция вновь переросла в столкновения, телеканал TV Pirveli сообщил, что силовики начали разгонять митингующих без предупреждения. Как пишет Спутник-Грузия, демонстранты кидают во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие предметы, а представители МВД пускают слезоточивый газ и водомет. В полиции подтвердили использование водометов и слезоточивого газа: как заявили в ведомстве, к спецсредствам пришлось прибегнуть, поскольку «участники митинга проявили агрессию и попытались повредить железные ворота на входе в законодательный орган».

Неподалеку от одного из входов в парламент демонстранты разожгли костер, кроме того, они возвели баррикады на улице 9 Апреля из материалов, которые сняли с заграждения двора соседнего здания. Агентства «РИА Новости» и «Интерфакс» пишут, что один из протестующих привязал к воротам российский флаг и безуспешно попытался поджечь его, после чего флаг разорвали на куски.

Закон об иноагентах в Грузии прошел второе чтение на фоне протестов
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в обращении к гражданам, которое цитирует Rustavi2, поддержала протестующих, но призвала их воздержаться от беспорядков и не провоцировать полицейских. «Держитесь подальше от дверей парламента, там больше ничего не происходит, этот закон там уже принят во втором чтении. Держитесь подальше от дверей парламента, там больше ничего не происходит, этот закон уже принят во втором чтении. Наша борьба идет к выборам и отмене всех законов, которые были приняты в последнее время этим руководством и которые отдаляют нас от европейского пути», — сказала она.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предложенный правящей партией «Грузинская мечта», обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. Они уверены, что инициатива направлена против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.

В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Тбилиси Грузия иностранные агенты Саломе Зурабишвили
Материалы по теме
Протестующие в Тбилиси возвели баррикады после ухода полицейских
Политика
Спецназ применил газ и водометы на митинге у здания парламента в Тбилиси
Политика
В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
На юге Курской области сбили украинский беспилотник Политика, 22:51
В Одессе прогремели взрывы Политика, 22:41
Спецназ в Тбилиси применил против протестующих водометы и газ Политика, 22:39
Президент Колумбии заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем Политика, 22:34
На Украине рассказали, в скольких школах преподают русский язык Политика, 22:26
Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде Спорт, 22:24
В трех областях объявили опасность атаки дронов Политика, 21:58
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности Политика, 21:44
Тренер «Спартака» фразой «мы не тупые» объяснил игру по счету с «Динамо» Спорт, 21:38
Как прошли первомайские акции по всему миру. Фотогалерея Общество, 21:35 
В Париже после столкновений на акциях госпитализировали 12 полицейских Общество, 21:26
Reuters узнал о давлении Запада на ОАЭ из-за торговли с Россией Политика, 21:21
Рублев объяснил победу над Алькарасом «абсолютным спокойствием» Спорт, 21:07
Турецкие компании попали под санкции США против России Политика, 21:06