Спецназ в Тбилиси применил против протестующих водометы и газ

На улицы Тбилиси вновь вышли протестующие против закона об иноагентах. Некоторые попытались прорваться в здание парламента, полиция разгоняет их. Президент Грузии поддержала демонстрантов, но призвала воздержаться от столкновений

В Тбилиси у здания парламента продолжаются протесты против законопроекта об иностранных агентах, который 1 мая прошел второе чтение.

Акция вновь переросла в столкновения, телеканал TV Pirveli сообщил, что силовики начали разгонять митингующих без предупреждения. Как пишет Спутник-Грузия, демонстранты кидают во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие предметы, а представители МВД пускают слезоточивый газ и водомет. В полиции подтвердили использование водометов и слезоточивого газа: как заявили в ведомстве, к спецсредствам пришлось прибегнуть, поскольку «участники митинга проявили агрессию и попытались повредить железные ворота на входе в законодательный орган».

Неподалеку от одного из входов в парламент демонстранты разожгли костер, кроме того, они возвели баррикады на улице 9 Апреля из материалов, которые сняли с заграждения двора соседнего здания. Агентства «РИА Новости» и «Интерфакс» пишут, что один из протестующих привязал к воротам российский флаг и безуспешно попытался поджечь его, после чего флаг разорвали на куски.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в обращении к гражданам, которое цитирует Rustavi2, поддержала протестующих, но призвала их воздержаться от беспорядков и не провоцировать полицейских. «Держитесь подальше от дверей парламента, там больше ничего не происходит, этот закон там уже принят во втором чтении. Держитесь подальше от дверей парламента, там больше ничего не происходит, этот закон уже принят во втором чтении. Наша борьба идет к выборам и отмене всех законов, которые были приняты в последнее время этим руководством и которые отдаляют нас от европейского пути», — сказала она.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предложенный правящей партией «Грузинская мечта», обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. Они уверены, что инициатива направлена против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.

В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом».