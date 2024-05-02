В Киеве запланировали демонтировать памятник Жеглову и Шарапову

В Киеве планируют снести памятник главным героям советского фильма «Место встречи изменить нельзя» — Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. Об этом говорится в проекте решения на сайте Киевского городского совета.

Кроме того, в списке объектов, которые хотят демонтировать, есть памятники Юрию Гагарину и Максиму Горькому. Также власти Киева хотя убрать изображение Владимира Ленина на одной из станций метро.

В пояснительной записке сказано, что в связи с продолжающейся военной операцией на Украине, в стране «значительно активизировалась дискуссия о том, место ли таким объектам в отечественном культурном пространстве».

30 апреля в Киеве коммунальные службы начали демонтаж скульптурной композиции в честь Переяславской рады — собрания представителей запорожского казачества во главе с Богданом Хмельницким.

27 апреля в городе Ровно на западе Украины демонтировали памятник советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

В мае 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин», упрощающий снос памятников. Законопроект поддержали 285 депутатов Верховной рады, против не проголосовал ни один, один воздержался.