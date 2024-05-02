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В Киеве запланировали демонтировать памятник Жеглову и Шарапову

В Киевском горсовете решили демонтировать памятник Жеглову и Шарапову

В Киеве планируют снести памятник главным героям советского фильма «Место встречи изменить нельзя» — Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. Об этом говорится в проекте решения на сайте Киевского городского совета.

Кроме того, в списке объектов, которые хотят демонтировать, есть памятники Юрию Гагарину и Максиму Горькому. Также власти Киева хотя убрать изображение Владимира Ленина на одной из станций метро.

В пояснительной записке сказано, что в связи с продолжающейся военной операцией на Украине, в стране «значительно активизировалась дискуссия о том, место ли таким объектам в отечественном культурном пространстве».

В Киеве начали демонтаж памятника «Переяславская рада»
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

30 апреля в Киеве коммунальные службы начали демонтаж скульптурной композиции в честь Переяславской рады — собрания представителей запорожского казачества во главе с Богданом Хмельницким.

27 апреля в городе Ровно на западе Украины демонтировали памятник советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

В мае 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин», упрощающий снос памятников. Законопроект поддержали 285 депутатов Верховной рады, против не проголосовал ни один, один воздержался.

Теги
Киев Киевская область демонтаж памятник Юрий Гагарин снос памятников
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В Киеве начали демонтаж памятника «Переяславская рада»
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