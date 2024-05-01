Зеленский: Украина готовит еще семь соглашений по безопасности

Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности

Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Украина готовит еще семь двусторонних соглашений о гарантиях безопасности, в том числе с США, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

«Готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства — двусторонних соглашений, в частности с США», — сказал он. По словам Зеленского, для некоторых соглашений уже готов предварительный текст.

Ранее президент рассказал о подготовке договора по безопасности с США, назвав его «самым сильным» из всех ранее заключенных. В нем будут зафиксированы условия военной и финансовой поддержки Украины на десять лет, пояснил он.

Первой страной, которая заключила с Украиной двустороннее соглашение, стала Великобритания. Ее примеру последовали Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев надеется подписать соглашения о партнерстве более чем с 30 государствами.

Кремль осуждает военную помощь Украине. По словам российского президента Владимира Путина, Киев может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность Москвы.