Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
Украина готовит еще семь двусторонних соглашений о гарантиях безопасности, в том числе с США, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
«Готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства — двусторонних соглашений, в частности с США», — сказал он. По словам Зеленского, для некоторых соглашений уже готов предварительный текст.
Ранее президент рассказал о подготовке договора по безопасности с США, назвав его «самым сильным» из всех ранее заключенных. В нем будут зафиксированы условия военной и финансовой поддержки Украины на десять лет, пояснил он.
Первой страной, которая заключила с Украиной двустороннее соглашение, стала Великобритания. Ее примеру последовали Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев надеется подписать соглашения о партнерстве более чем с 30 государствами.
Кремль осуждает военную помощь Украине. По словам российского президента Владимира Путина, Киев может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность Москвы.
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