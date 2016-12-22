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Близкий к Керимову фонд станет новым акционером банка «Возрождение»
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Близкий к Керимову фонд станет новым акционером банка «Возрождение»
Санация «по списку», 07 мар, 17:53
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Близкий к Керимову фонд станет новым акционером банка «Возрождение»
Фонд Bonum Capital, близкий к Сулейману Керимову, подтвердил свои намерения стать акционером банка «Возрождение». Его представители вошли сегодня в совет директоров банка
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Вхождение представителей Bonum Capital, связанного с Сулейманом Керимовым, в совет директоров «Возрождения» свидетельствует о намерении фонда стать акционерами банка, следует из сообщения компании, поступившем в РБК. Как сообщил представитель фонда, достигнуты принципиальные договоренности, идет процедура дью-дилидженс, по результатам которой будут определены окончательные параметры сделки. Пять представителей фонда вошли в совет директоров банка «Возрождения», стало известно ранее в среду, 7 марта.

Представитель Дмитрия Ананьева отказался от комментариев. В ЦБ, Промсвязьбанке не ответили на запрос РБК.

«Присутствие в совете директоров всех членов действующего состава правления, а также [члена совета директоров Промсвязьбанка] Тамджида Басуниа, ведущего независимого директора из прошлого состава совета, свидетельствует о преемственности руководства, что имеет первостепенное значение для сохранения исторической стратегии и ключевых ценностей банка «Возрождение», — говорится в сообщении фонда.

Фонд Bonum Capital ​ оценивает банк как актив очень высокого качества с хорошим потенциалом роста. «Банк имеет 27-летнюю историю и должен продолжать ее как самостоятельный игрок, опираясь на текущую бизнес-модель и исторически крепкие отношения с клиентами», — говорится в сообщении фонда.

В среду, 7 марта, состоялось внеочередное собрание акционеров, на котором был избран совет директоров банка «Возрождение». В него вошли 12 человек, из них пять представляют Bonum Capital: представитель фонда Антон Аверин, председатель совета директоров Bonum Capital Мурат Алиев, гендиректор компании «Бонум менеджмент» Максим Мещеряков, директор по корпоративному развитию Bonum Capital Александр Сидоров, гендиректор «Бонум инвестментс» Александр Федоров. Также в совет были избраны управляющий директор по стратегии и развитию компании «Ренессанс Брокер» Руслан Бабаев, директор департамента брокерско-дилерских операций «Ренессанс Брокер» Максим Орловский и бывший директор по стратегическому управлению АК «АЛРОСА» Владимир Кузнецов, которые, как ранее заявлял источник РБК, также представляют интересы Bonum Capital.

Согласно данным на сайте банка «Возрождение» на 5 февраля 2018 года, кипрским компаниям, связанным с Дмитрием Ананьевым (Bervessa Holding Ltd, Notilsera Holding Ltd, Reldans Holding Ltd, Rotilesa Holding Ltd, Tamilania Holding Ltd, Kostrano Investments Ltd), в совокупности принадлежит 52,72% акций банка «Возрождение». Еще 38,15% акций банка владеют кипрские компании Nordan Limited, Bimersano Services Ltd, Skiberti Limited, Wipasena holding Ltd: все они — в числе ответчиков по иску ЦБ об оспаривании сделок Промсвязьбанка. 2,51% банка принадлежит ПАО «Промсвязьбанк» и 6,59% — миноритарным акционерам.

О санации Промсвязьбанка, который контролировали Алексей и Дмитрий Ананьевы — основные владельцы банка «Возрождение», Центробанк объявил 15 декабря, объяснив это некачественным капиталом, кредитованием собственников и санкционной нагрузкой из-за участия организации в санации Автовазбанка. Тогда ЦБ предписал братьям Ананьевым продать долю в банке «Возрождение» в течение 90 дней, снизив ее до 10%. К самому «Возрождению» у ЦБ претензий нет, отмечал тогда регулятор.

Среди претендентов на покупку банка ранее назывались ВТБ, Альфа-банк, «Уралсиб» и Совкомбанк.

Автор: Анна Михеева.
Теги: «Возрождение» , Ананьевы , Промсвязьбанк
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