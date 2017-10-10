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Турция вступила в визовую войну
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Турция вступила в визовую войну
Газета № 171 (2668) (1010) Политика, 09 окт, 22:29
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Турция вступила в визовую войну
К чему приведет дипломатический кризис в отношениях Вашингтона и Анкары
Арест сотрудника дипмиссии США в Стамбуле спровоцировал дипломатический кризис. Первым делом Вашингтон и Анкара приостановили выдачу виз. Турция хочет надавить на США, но до разрыва отношений дело не дойдет, говорят эксперты
Консульство США в Стамбуле, Турция (Фото: Neyran Elden / AP)

Анкара нагнетает ситуацию

Дипломатический скандал между Вашингтоном и Анкарой разразился в воскресенье, 8 октября. Поводом послужил арест 4 октября турецкими властями сотрудника генконсульства США в Стамбуле, гражданина Турции Метина Топуза. Ему предъявили обвинение в шпионаже и причастности к несостоявшейся попытке госпереворота в июле 2016 года.

Кризис между союзниками по НАТО обострился менее чем через месяц после того, как президент США Дональд Трамп назвал отношения между двумя странами «близкими, как никогда ранее».

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Вашингтон, как говорится в заявлении посольства США в Турции, был «глубоко встревожен» арестом Топуза. США осудили действия правоохранительных органов Турции, а предъявленные ему обвинения назвали «необоснованными». Действия Анкары «заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала», говорится в заявлении. В целях безопасности США решили «свести к минимуму количество посетителей» посольства и консульств на территории Турции, поэтому посольство объявило о немедленном прекращении выдачи неиммиграционных виз (в том числе туристических и деловых).

Ответ Анкары не заставил себя долго ждать: также 8 октября турецкое посольство в США заявило, что приостанавливает оказание услуг по выдаче виз для американских граждан.

Власти страны имеют полное право возбуждать уголовное дело против своего гражданина на территории республики, заявили в Анкаре.

9 октября, по сообщениям турецких СМИ, власти выдали ордер на арест (но на момент публикации этой статьи пока не арестовали) еще одного гражданина Турции, работавшего в генконсульстве США в Стамбуле. Его полное имя неизвестно. Газета Hurriyet приводит только инициалы — Н. М. Дж. и утверждает, что на него дал показания ранее арестованный Топуз. Точное местонахождение второго подозреваемого неизвестно. Однако по данным издания Yeni Şafak, он находится в здании консульства США в Стамбуле. Правоохранительные органы, по сообщению издания, задержали и доставили в Стамбул для дачи показаний его жену и сына. Следствие утверждает, что они занимали руководящие должности в организации FETO, лидером которой является исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации переворота.

Анкара рассчитывает на отмену решения Вашингтона о приостановке выдачи виз, заявил министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль. Об этом в МИД Турции сообщили вызванному советнику американского посольства в Анкаре Филипу Коснетту, сообщило Анатолийское агентство новостей со ссылкой на свои дипломатические источники.

Дипломатический скандал между двумя союзниками ударил по рынкам: турецкая лира подешевела на 2,4%, упала и стоимость турецких акций и государственных облигаций. Больше всего подешевели акции авиаперевозчика Turkish Airlines и оператора аэропортов TAV (компании потеряли в цене 7,9 и 4,6% соответственно).

Визовые санкции США

Турция — не единственная страна, с которой при Дональде Трампе ухудшились визовые отношения США. В конце августа в результате длительного дипломатического конфликта посольство и генконсульства США в России приостановили выдачу неиммиграционных виз. Выдачу виз в Москве возобновили с 1 сентября, но пройти собеседование и получить визу в генконсульствах США в регионах теперь нельзя. С конца июля примерный срок ожидания собеседования на гостевую визу в Москве увеличился с 50 до 85 дней.

В конце сентября после загадочных «акустических атак», от которых пострадали более 20 американских дипломатов, США сократили свое дипломатическое присутствие на Кубе и приостановили выдачу виз в Гаване. На сегодня никаких данных о возобновлении выдачи виз на Кубе нет, а получить визу США кубинцы могут только через посольство или консульство в другой стране.

Также в сентябре США за отказ принять обратно своих граждан, высланных из США, наложили визовые ограничения на Камбоджу, Эритрею, Гвинею и Сьерра-Леоне. Сами ограничения определялись для каждой страны отдельно. Больше всего пострадала Эритрея, граждане которой, за редким исключением, не смогут получить гостевую визу США в посольстве в Асмэре. В других странах ограничения коснулись в основном дипломатов, некоторых других госслужащих и их семей. Еще в начале 2017 года одним из первых своих указов новый президент значительно ограничил въезд в США и получение статуса беженца для граждан семи стран: Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. К концу сентября 2017 года из списка убрали Ирак и Судан, но добавили Северную Корею, Чад и Венесуэлу.

 

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Агрессивный Эрдоган

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Метина Топуза, работавшего, по данным издания Yeni Şafakafak, в дипмиссии США с 1994 года, обвиняют в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), подозреваемого в организации несостоявшегося путча в прошлом году. Помимо этого, по информации Yeni Şafak, Топуз по мобильному телефону связывался с активным членом террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), который был причастен к нападению на британское консульство и синагогу в Турции в 2003 году.

Гюлен сейчас находится на территории США, где проживает с конца 1990-х годов. Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом США Дональдом Трампом 16 мая потребовал выдать Гюлена Турции, однако Трамп этот призыв проигнорировал. Директор Российско-турецкого научного центра Ильшат​ Саетов полагает, что Трамп на последней встрече «дал понять» Эрдогану, что вопрос выдачи проповедника не в его власти. США как правовое государство, где работает закон, не может выдать Гюлена Турции без разрешения прокуратуры США, объясняет эксперт.

«В связи с тем, что США не идут навстречу Турции, Эрдоган решил сделать более агрессивный шаг», — говорит Саетов. Однако эксперт связывает действия турецких властей не только с отказом США выдавать проповедника, но также с проходящим в США судебным процессом над Резой Заррабом — ключевой фигурой коррупционного скандала 2013 года.

В 2013 году Реза Зарраб, турецко-иранский бизнесмен, близкий к семье Эрдогана, был арестован турецкими властями. Зарраба подозревали в подкупе министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглаяна и председателя госбанка Halkbank Сулеймана Аслана. Как выяснило следствие, Halkbank был посредником при переводе средств в подставные китайские и турецкие компании и при переправке в Иран золота, купленного на эти деньги. Тогда Зарраб добился освобождения, вероятно, благодаря своим связям в правящих кругах, пишет Al Monitor.

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В марте 2016 года бизнесмена снова арестовали, на этот раз в США. Американский Минюст подозревал его в организации незаконных финансовых операций, которые позволяли Ирану обходить американские санкции в 2010–2015 годах. Обвинение было выдвинуто в сентябре этого года. Помимо Зарраба оно предъявлено также экс-министру Чаглаяну, экс-главе госбанка Аслану и еще двум турецким госслужащим. Всем четверым инкриминируется вступление в сговор и использование финансовой системы США для осуществления сделок на сотни миллионов долларов в пользу иранского правительства и предприятий, подпавших под американские ограничительные меры.

Расследование дела с участием Зарраба может вскрыть подробности коррупционной деятельности окружения Эрдогана, допускает Саетов.

«Турецкие власти сейчас специально нагнетают ситуацию, пытаясь оказать давление на американские власти», — считает независимый эксперт и тюрколог Тимур Ахметов. Он указывает, что обычно аресты сотрудников дипмиссий осуществляются без лишнего внимания публики и в тесном сотрудничестве с причастными властями. Не имея возможности убедить американские власти выдать Гюлена, Эрдоган пошел на обострение.

Жесткая риторика в адрес США поможет Эрдогану сплотить население, уверен Саетов. Эксперт сомневается в том, что Турция пойдет на разрыв отношений с США, так как тесно связана с ними экономически. НАТО Анкара также вряд ли покинет по соображениям безопасности, подытожил эксперт.

С ним согласен Ахметов, по мнению которого в краткосрочной перспективе масштабного кризиса и разрыва отношений между США и Турцией не стоит ждать. Эксперт уверен, что Анкара ограничится символическими жестами и нагнетанием антиамериканских настроений в Турции для внутриполитических целей. Ахметов объясняет, что от США зависит решение многих важнейших для Турции вопросов, в том числе в Сирии и в отношении курдов.

​США и Турция: торговля, военные и туристы

В 2016 году товарооборот между странами составил $17,4 млрд: $9,4 млрд экспорта США в Турцию и $8 млрд импорта из Турции (по данным US Census Bureau).

Количество военных США, проходящие службу на территории Турции, по состоянию на 30 июня 2017 года составляло 1350 человек, в том числе 655 служащих ВВС, 430 морских пехотинцев и 254 служащих сухопутных войск. Кроме того, в Турции было 14 резервистов и 41 гражданский сотрудник Министерства обороны США (по данным Центра учета людских ресурсов Министерства обороны США).

В 2016 году Турцию посетили более 460 тыс. американских туристов, на 46% меньше, чем в 2015 году. До этого последний раз падение количества посетивших Турцию американцев наблюдалось в 2010 году, тогда падение составило 7%. В 2010–2015 годах турпоток из США в Турцию показывал стабильный рост, который составил 24% (по данным Министерства культуры и туризма Турции).

В 2016 финансовом году, по данным Госдепартамента США, гражданам Турции было выдано более 114 тыс. неиммиграционных виз США.

Большинство направляющихся в Турцию американцев приобретают визу на границе при прохождении паспортного контроля, как правило, в международных аэропортах страны. Турция не является участником программы безвизового въезда на территорию США — турецким гражданам необходимо заранее обратиться в дипмиссии страны в Турции для получения неиммиграционных виз разных категорий, среди которых и визы для деловых и туристических поездок, для журналистов и работников СМИ, студенческие, рабочие и дипломатические визы.

Авторы: Анжелика Басисини, Ксения Безвиконная.
При участии: Филипп Алексенко.
Теги: США , арест , Турция , Эрдоган , попытка военного переворота
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