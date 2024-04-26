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Bloomberg узнал о планах Трампа ввести санкции из-за дедолларизации

Bloomberg: команда Трампа обсуждает санкции за отказ от использования доллара
Советники Трампа обсуждают возможные санкции в отношении стран, которые отказываются от доллара, пишет Bloomberg. Экс-президент США не раз негативно высказывался по поводу такой тенденции, обвиняя Байдена в разрушении экономики
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Spencer Platt / Pool / Reuters)

Экономические советники экс-президента США Дональда Трампа (он планирует переизбираться в этом году) рассматривают способы активного противодействия отказу других стран от использования доллара, сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом.

Обсуждаются санкции как для союзников, так и для противников, которые ищут способы ведения двусторонней торговли в отличных от доллара, включая экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы, рассказали собеседники агентства.

Bloomberg отмечает, что во время управления страной Трамп рассматривал возможность принудительного ослабления доллара, чтобы поддержать отечественный производственный сектор. Но, как заявил один из источников, в частном порядке экс-президент сказал, что в настоящее время не видит смысла в долларовых интервенциях.

Предвыборный штаб Трампа сослался на его последние высказывания о долларе утром 25 апреля. «С [действующим президентом США Джо] Байденом вы потеряете доллар как стандарт. Это будет все равно что проиграть самую крупную войну, которую мы когда-либо проигрывали», — сказал он, обвинив политику нынешних американских властей в подрыве взглядов на доллар.

Агентство подчеркивает, что власти Японии и Южной Кореи были одними из тех, кто предупреждает чрезмерные колебания своих обменных курсов, а официальные лица в Токио заявили, что они оставляют за собой право вмешиваться. 25 апреля иена достигла самого низкого уровня по отношению к доллару с 1990 года, отмечает Bloomberg. Китайские власти также предпринимают шаги, чтобы остановить падение юаня. Bloomberg напоминает, что дедолларизацию также обсуждают страны БРИКС.

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Экономика
Фото:Andy Wong / AP

Агентство пишет, что принятие инициативы о возможном использовании заблокированных в США российских активов на помощь Украине вызвала беспокойство среди законодателей-республиканцев, которые опасаются, что эта мера подорвет роль доллара США в мировой финансовой системе.

В марте Трамп говорил, что «не позволит странам отказаться от доллара». Он объяснял возможность того, что доллар перестанет быть стандартом в расчетах, разрушением экономики США и выходом инфляции из-под контроля. По мнению экс-главы государства, американская экономика переживает рецессию.

В последние годы в России обсуждалась программа дедолларизации экономики и внешней торговли. Так, в 2018 году в правительство был внесен соответствующий план. Он предусматривал перевод внешней торговли на российский рубль и другие национальные валюты. Причиной отказа от доллара во внешнеторговых расчетах российские власти называли санкционные угрозы.

В 2022 году, после введения против России санкций, президент Владимир Путин поручил применять новую схему оплаты газа, которая предусматривает открытие счета в рублях. В феврале 2024-го в интервью журналисту Такеру Карлсону он сказал, что доля доллара в расчетах России с третьими странами снизилась до 13%, тогда как доли рубля и юаня достигли 34%. Путин подчеркивал, что Россия не посягает на американский доллар и пользовалась бы им при такой возможности.

Bloomberg писал, что санкции США против России и блокировка золотовалютных российских активов подтолкнули другие страны к снижению зависимости от доллара.

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дедолларизация Дональд Трамп санкции Доллар
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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