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Ван И предупредил об усилении «негативных факторов» в отношениях с США

Ван И: в отношениях Китая и США продолжают накапливаться негативные факторы

Отношения Пекина и Вашингтона в целом стабилизировались, но негативные факторы в них продолжают расти и накапливаться. Об этом заявил глава китайского МИДа Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает «Синьхуа».

«Под руководством лидеров двух государств китайско-американские отношения в целом стабилизировались, у двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях, это приветствуют народы двух стран и международное сообщество», — заявил китайский министр.

Обе страны, по словам главы МИДа, сталкиваются с «различными вмешательствами и саботажами». а законное право Китая на развитие «необоснованно подавляется». Кроме того, ключевые интересы Пекина постоянно подвергаются сомнению, добавил Ван И.

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Он призвал США не нарушать красных линий, которые обозначает Китай, в вопросах его суверенитета и безопасности. Возникновение между Китаем и США конфликта приведет к проигрышу обеих сторон, заключил министр.

Госсекретарь США, в свою очередь, подчеркнул, что хочет удостовериться в том, что Вашингтон «максимально ясно» доносит свою позицию там, где она отличается от китайской, чтобы избежать «недопонимания» и «просчетов».

Блинкен 24 апреля прибыл в Китай с трехдневным рабочим визитом. Он провел несколько встреч с высокопоставленными представителями китайского руководства в Пекине и Шанхае.

Переговоры Блинкена и Ван И начались утром 26 апреля, как пишет Reuters, они будут закрытыми и займут несколько часов. Встреча проходит в дворцовом комплексе Дяоюйтай в Пекине. Одной из тем переговоров, по данным агентства, должна стать позиция Китая по конфликту на Украине.

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