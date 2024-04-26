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Алсу извинилась за нечестную победу дочери в шоу «Голос»

Алсу извинилась за нечестную победу дочери в шоу «Голос.Дети»
Певица извинилась за скандал 2019 года, когда победу ее дочери в шоу «Голос.Дети» признали накруткой голосов. Она отметила, что «как и любая мама» хотела помочь своему ребенку, но «не рассчитала»
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Певица Алсу (настоящее имя — Алсу Абрамова) извинилась за победу своей дочери Микеллы в шоу «Голос.Дети», которая досталась той нечестным образом. Об этом певица заявила в интервью на Youtube-канале Натальи Подольской.

«Я хочу публично извиниться. <…> Просто мы все любим своих детей, хотим помочь им, как можем. <...> Это было неправильно с моей стороны. Поэтому я хочу и перед Микеллой извиниться, и перед всеми остальными, сказать, что уже произошло так, как произошло», — сказала певица.

Певица признала, что «воспользовалась своей известностью», но допустила, что «не рассчитала». «В этот момент ты же, не думаешь ни о чем, ты просто как и любая мама, хочешь помочь своему ребенку. Так же, как другие мамы на проекте: у кого-то 10 тыс. подписчиков, у кого-то 50 [тыс.], у кого-то — 100 [тыс.]. И каждый звонит своим родственникам, каждый всем говорит: голосуйте», — добавила Алсу.

Алсу заявила о покупке 40 голосов в пользу своей дочери на «Голос. Дети»
Общество
Сафина Абрамова, певица Алсу,&nbsp;Микелла Абрамова

Она пояснила, что просила других звезд голосовать и призывать к этому своих поклонников.

Артистка назвала победу своей дочери несправедливой по отношению к другим участникам шоу, поскольку «у других родителей не было двух миллионов подписчиков». Певица ранее признавалась в покупке голосов за дочь.

«Первый канал» показал финал конкурса «Голос. Дети» в прямом эфире 26 апреля 2019 года. Победительницей шестого сезона шоу по итогам зрительского голосования стала Микелла Абрамова, десятилетняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова из команды Светланы Лободы. Абрамову поддержали 56,5% голосовавших. Высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.

Впоследствии «Первый канал» аннулировал результаты. Решение приняли, после того как компания Group-IB, привлеченная к расследованию, выявила автоматизированную отправку СМС-сообщений в пользу участника номер 07, под которым выступала Абрамова.

По оценке Group-IB, Абрамова таким образом получила более 38 тыс. голосов. Компания оценила стоимость накрутки в 2,28–3,04 млн руб.

В конце мая того же года на «Первом канале» вышел спецвыпуск шоу, в котором гендиректор канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона, включая дочь Алсу. В спецвыпуске Микелла Абрамова не участвовала.

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Алсу скандал «Голос» Шоу
Алсу Абрамова фото

Алсу Абрамова

певица
27 июня 1983 года
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