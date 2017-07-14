Убийце Немцова дали 20 лет

Вынесен приговор Зауру Дадаеву и его сообщникам

Суд огласил решение по делу об убийстве Бориса Немцова. Киллер Заур Дадаев приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Обвинение просило для него пожизненное заключение. Остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет

Заур Дадаев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

«Ущербность приговора»

Экс-военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев приговорен к 20 годам колонии строгого режима за убийство политика Бориса Немцова в феврале 2015 года. Он лишен ордена Мужества и звания лейтенанта. Такое решение принял судья Московского окружного военного суда Юрий Житников, передает корреспондент РБК из зала заседаний. Дадаев непосредственно расстрелял Немцова, прокуратура просила для него пожизненное заключение. Братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.

При выборе наказания суд учел, что Дадаев и Анзор Губашев получили положительные характеристики со службы, Эскерханов и Бахаев — многодетные отцы; кроме того, Эскерханов и Шадид Губашев имеют заболевания. Все они оштрафованы на 100 тыс. руб. и будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Дело рассматривала коллегия присяжных; она признала всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Хамзат Бахаев, Тамеррлан Эскерханов и Шадид Губашев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

«Приговор будет обжалован в Верховном суде и Европейском суде по правам человека. Точку на этом ставить нельзя», — заявила журналистам после суда адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева. «Очень грязный процесс, очень грязное следствие. С самого начала. 5 марта 2015 года Заур был похищен, и два дня мы не знали, где он. Показания он дал под пытками, — добавил старший брат киллера Шахрудин Дадаев. — Если бы я знал, что он действительно это сделал, я бы никогда здесь не стоял».

«Ущербность приговора в том, что на скамье подсудимых так и не оказалось организаторов и заказчиков. Мы, как представители Жанны [дочери Немцова], приложим все усилия для того, чтобы это в конце концов произошло. То, что следы ведут к ближайшему окружению Рамзана Кадырова, а может быть, и выше, — это несомненно», — отметил адвокат потерпевших Вадим Прохоров. По его словам, его не удовлетворил бы никакой приговор по этому делу: «Я был бы доволен, только если бы Немцов был жив».

Убийство Немцова

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Согласно материалам дела, тем вечером политик встретился в Bosco Cafe в ГУМе со своей подругой, украинской моделью Анной Дурицкой; около 23:30 пара покинула ГУМ и пошла пешком через Красную площадь и Васильевский спуск в сторону Малой Ордынки. На мосту в Немцова шесть раз выстрелили из пистолета. Оппозиционер получил три сквозных и одно слепое проникающее ранение груди и живота, убийца затем скрылся под мостом. Непосредственными свидетелями расстрела политика стали Дурицкая и случайный прохожий Евгений Молодых, который шел в нескольких десятках метров позади пары.

Расследованием занялась межведомственная группа из более чем ста сотрудников Следственного комитета, МВД и ФСБ под руководством генерал-майора юстиции Игоря Краснова. 7 марта директор ФСБ Александр Бортников объявил о поимке подозреваемых. Дадаева и братьев Губашевых обнаружили на территории кавказских республик; по данным материалов дела, они покинули Москву разными рейсами почти сразу после преступления; Эскерханова и Бахаева нашли в Москве. Непосредственно Дадаева задержали в Назрани ингушские полицейские, указывала «Новая газета». Руководство следственной группы опасалось, что расследование передадут чеченским правоохранительным органам; тогда сотрудники ФСБ без опознавательных знаков влетели в отдел полиции, куда был доставлен Дадаев, и вывезли оттуда всех задержанных, а также сотрудников полиции в штатском, сообщало издание.

Один из предполагаемых соучастников преступления Беслан Шаванов при задержании погиб. В рапорте замруководителя службы чеченской ФСБ Александра Гамаюна говорилось, что «на предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться Шаванов оказал вооруженное сопротивление, бросив в сотрудников боевую гранату, затем привел в действие вторую гранату, находящуюся у него, в результате чего получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью». Другие сотрудники ФСБ отрицали, что Шаванов пытался причинить вред участникам спецоперации и подорвал себя почти сразу.

Возможный организатор

Трое из задержанных, в том числе Дадаев, сразу дали признательные показания, однако вскоре отказались от них и заявили, что они были даны под пытками; Дадаев в ходе суда добавил, что признание диктовал ему лично глава следственной группы Краснов. Преступление носило заказной характер, исполнителям обещали за него 15 млн руб., сообщал СКР. Переговоры о вознаграждении Дадаев вел с неким «Русиком». По версии следствия, это был Руслан Мухудинов, работавший водителем у командира Дадаева в батальоне «Север» — Руслана Геремеева. Именно его СКР считает организатором убийства Немцова. Мухудинов скрылся и объявлен в международный розыск; дело против него расследуется отдельно.

Действительным организатором убийства был Геремеев, убеждены адвокаты семьи погибшего политика Вадим Прохоров и Ольга Михайлова. По сведениям источников РБК, следователи дважды передавали на подпись главе СКР Александру Бастрыкину постановление о привлечении Геремеева в качестве обвиняемого; оба раза Бастрыкин отказался подписывать документ.

Дело об убийстве Немцова дошло до суда в октябре 2016 года. В начале процесса адвокаты Прохоров и Михайлова ходатайствовали о вызове в суд Геремеева, его племянника Артура, а также ряда высокопоставленных чиновников Чечни, которые, по их мнению, могут быть причастны к заказу и организации убийства оппозиционера. В их числе адвокаты называли главу Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, которого Кадыров называл своим возможным преемником. Делимханов приходится Геремееву родственником.

«Бесспорная причастность»

В итоге на процессе был допрошен только экс-командир батальона «Север» Алибек Делимханов (брат Адама) , под началом которого служили Дадаев и Геремеев. Подпись полковника Делимханова стоит на командировочных удостоверениях, по которым Дадаев и Геремеев в конце 2014 года поехали в Москву (документы были найдены при обыске в квартире на Веерной улице в Москве, которую снимали исполнители убийства). Делимханов на суде не смог ответить почти ни на один вопрос. В том числе не пояснил, действительно ли после ареста обвиняемых в селе Джалка прошла встреча Кадырова, Адама Делимханова и Руслана Геремеева; о такой встрече рассказывала «Новая газета»

В ходе суда была установлена «бесспорная причастность именно этих людей к убийству Бориса Немцова», заявляла в прениях сторон гособвинитель Мария Семененко. По ее словам, к преступлению было причастно больше лиц, чем пока установило следствие, но «лишних на скамье подсудимых нет». Семененко в своей речи подробно рассказала о том, как следствие установило исполнителей преступления. Специально для координации действий они купили примитивные сотовые телефоны и вставили в них незарегистрированные сим-карты. Детализация переговоров и перемещений этих «боевых трубок» показала, что они использовались для слежки за Немцовым, а их обладатели проводили много времени в двух квартирах на Веерной улице. В какой-то момент Шадид Губашев допустил оплошность и вставил в эту «боевую трубку» другую сим-карту — на свое имя. Именно это позволило в дальнейшем установить соучастников преступления.

Убийство готовилось как минимум несколько месяцев, слежка за Немцовым велась с конца 2014 года, рассказала Семененко. По версии гособвинения, Мухудинов специально для подготовки преступления нашел две квартиры на Веерной улице (одну арендовал, вторую купил), приобрел автомобиль, добыл оружие. Эскерханов был на подхвате: преступники знали, что Немцов и Дурицкая вечером планировали встретиться либо в Bosco Cafe в ГУМе, либо в баре в гостинице «Украина»; Эскерханов вечером 27 февраля был в окрестностях «Украины», чтобы скоординировать действия исполнителей, если политик отправится туда. В дальнейшем Эскерханов помог исполнителям убийства покинуть Москву.

Тамерлан Эскерханов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Дадаев был исполнителем убийства; Анзор Губашев и Беслан Шаванов выслеживали Немцова на автомобиле. Эти трое находились на мосту в минуту гибели Немцова. Хамзат Бахаев периодически возил соучастников на своем автомобиле и участвовал в организации слежки, однако его роль в преступлении следствие не детализировало. Представители потерпевших в ходе прений усомнились в доказанности его вины. «Кого Немцов мог задеть так больно, что его потребовалось убить? На наш взгляд, это действующая власть, которую не уставал критиковать Немцов. Заказчиков надо искать там», — заявила в прениях адвокат Ольга Михайлова. По ее мнению, «корни преступления идут к высшим должностным лицам как Российской Федерации, так и Чеченской Республики». «Следствие потерпело очевидное фиаско, скорее всего, сознательно», — добавлял адвокат Прохоров.​