Трамп не исключил, что США будут «разбираться» с ситуацией в Йемене

Президент Дональд Трамп не исключил, что США будут пытаться урегулировать конфликт Саудовской Аравии и сепаратистами в Йемене. Об этом он заявил в интервью Daily Mail.

«Похоже, это еще одна война, с которой нам придется разбираться. Пусть будет номер девять», — сказал Трамп.

Трамп утверждал, что уже завершил восемь войн.

30 декабря возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла авиаудары по портовому городу Мукалла в Йемене, заявив, что целью операции было уничтожение оружия, незаконно доставленного морем из ОАЭ. По версии коалиции, два судна без разрешения зашли в порт, отключили системы слежения и выгрузили вооружение для поддержки Южного переходного совета. Эти действия были расценены как угроза безопасности, нарушение перемирия и резолюций Совета Безопасности ООН.

Йемен переживает кризис с начала гражданской войны в 2014 году, которая привела к фактическому разделу страны. В конфликт активно вовлечены внешние силы, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, США и Великобританию. Обстановка обострилась в начале декабря 2025 года, когда сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемого ОАЭ, установили контроль над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.