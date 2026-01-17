 Перейти к основному контенту
0

Оппозиция Уганды сообщила о похищении их лидера после выборов

Лидера оппозиции Уганды Боби Вайна похитили на армейском вертолете после выборов, сообщила его партия National Unity Platform (NUP) в Х.

«Военный вертолет приземлился на территории президентского комплекса Боби Вайн и силой увез его в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

В Уганде в массовой аварии погибли 63 человека
Общество
Фото:пресс-служба дорожной полиции Уганды

В Уганде 15 января состоялись выборы президента. Ситуация с похищением оппозиционера произошла за день до того, как избирательная комиссия должна была объявить победителя, уточняет The New Yourk Times (NYT). 81-летний Йовери Мусевени в итоге был переизбран на седьмой срок, пишет Би-би-си.

Кроме того, за два дня до общенациональных выборов в Уганде власти отключили интернет. Официальные лица заявили, что отключение было сделано в целях безопасности. Отключение интернета затруднило обмен информацией и организацию протестов, подчеркнула газета.

Власти Уганды также направили в столицу Кампалу тысячи полицейских и военных, чтобы предотвратить массовые выступления.

Боби Вайн, бывшая поп-звезда, популярен среди молодых избирателей, но его кампания ослаблена нехваткой средств и оттоком сторонников, уточнила NYT.

