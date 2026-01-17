Сирия начала операцию против курдских сил

Сирийская армия начала операцию против курдских сил в районе Дейр-Хафер, сообщает Al Jazeera.

16 января армия выпустила предупреждения в преддверии ударов по Сирийским демократическим силам (СДС) в Дейр-Хафере. В сообщении говорилось, что армия сосредоточится на районах, которые курдские силы используют «в качестве плацдарма для своих террористических операций в направлении города Алеппо и его восточных пригородов».

После предупреждений об ударах лидер СДС Мазлум Абди объявил о выводе курдских сил к востоку от Евфрата, назвав это шагом в поддержку мартовского соглашения.

Операция была начата после ожесточенных столкновений в Алеппо, вызванных задержками в реализации соглашения об интеграции Сирийских демократических сил (СДС) в структуры сирийского государства.

Бои в Алеппо привели к десяткам погибших и массовому исходу населения, а к воскресенью правительственные войска полностью взяли Алеппо под контроль. На фоне конфликта сирийские власти предприняли жесты примирения, официально признав курдский язык, объявив Навруз (курдский Новый год, отмечаемый 21 марта) государственным праздником и подтвердив гражданские права курдов.