Белый дом объявил состав Совета мира в секторе Газа

В состав Совета мира в секторе Газа вошли Уиткофф, Рубио и Кушнер

В состав Совета мира войдут семь членов, в том числе Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Тони Блэр. Они будут курировать определенные направления для стабилизации и долгосрочного успеха Газы

Фото: Amir Levy/Getty Images

Белый дом сообщил о создании Национального комитета по управлению Газа (NCAG) и объявил состав международного Совета мира. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

NCAG будет возглавлять Али Шаас, который ранее занимал высокие должности в Палестинской национальной администрации. Он будет курировать восстановление основных государственных услуг, возрождение гражданских институтов и стабилизацию повседневной жизни в Газе.

«Для реализации концепции Совета мира под председательством президента [США] Дональда Трампа был сформирован исполнительный совет, в который вошли лидеры с опытом работы в сфере дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии», — говорится в сообщении.

В него вошли:

государственный секретарь США Марко Рубио;

спецпосланник президента США Стив Уиткофф;

зять Трампа Джаред Кушнер;

бывший премьер Великобритании Тони Блэр;

американский миллиардер Марк Роуэн;

глава Всемирного банка Аджай Банга;

замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.

Каждый член Исполнительного совета будет курировать определенное направление для стабилизации и долгосрочного успеха Газы, в том числе «укрепление управленческого потенциала, региональные отношения, восстановление, привлечение инвестиций, масштабное финансирование и мобилизацию капитала».

Старшим советником Совета Мира назначили комиссара Федеральной службы по закупкам США Джоша Грюнбаума, а также Арье Лайтстоуна, который с 2017 по 2021 год занимал должность старшего советника посла США в Израиле Дэвида Фридмана.

«На них возложена задача по ежедневному стратегическому руководству и операционной деятельности, а также по переводу мандата и дипломатических приоритетов Совета в дисциплинированное исполнение», — объяснил Белый дом.

Болгарский дипломат Николай Младенов будет связующим звеном между Советом мира и Национальным комитетом по управлению сектором Газа. Он будет поддерживать надзор Совета за всеми аспектами управления, восстановления и развития Газы, обеспечивая координацию между гражданскими и силовыми структурами.

Кроме этого, для поддержки Офиса Верховного представителя и NCAG создали Исполнительный совет по Газе. В его состав назначили:

Стива Уиткоффа;

Джареда Кушнера;

глава МИД Турции Хакан Фидан;

высокопоставленный катарский дипломат Али Аль-Тавади;

Тони Блэр

миллиардер Марк Роуэн;

министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим Аль-Хашими;

Николай Младенов;

бизнесмен Якир Габай;

экс-заместитель премьер-министра Нидерландов Сигрид Кааг.

Трамп объявил о формировании Совета мира в секторе Газа накануне. Его создание входит в его мирный план для Газы наряду с размещение международных сил.

Ранее Уиткофф объявил о начале второго этапа мирного плана Трампа. Он включает создание переходной администрации и NCAG для разоружения незаконных формирований. На первом этапе Израиль вернул всех живых заложников и 27 из 28 тел погибших, отметил тогда спецпосланник.

В октябре 2025 года в Шарм-эш-Шейхе лидеры США, Египта и Турции, выступая в роли посредников, подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Позднее Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, поддерживающую американский план для Газы.