Белый дом объявил состав Совета мира в секторе Газа
Белый дом сообщил о создании Национального комитета по управлению Газа (NCAG) и объявил состав международного Совета мира. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.
NCAG будет возглавлять Али Шаас, который ранее занимал высокие должности в Палестинской национальной администрации. Он будет курировать восстановление основных государственных услуг, возрождение гражданских институтов и стабилизацию повседневной жизни в Газе.
«Для реализации концепции Совета мира под председательством президента [США] Дональда Трампа был сформирован исполнительный совет, в который вошли лидеры с опытом работы в сфере дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии», — говорится в сообщении.
В него вошли:
- государственный секретарь США Марко Рубио;
- спецпосланник президента США Стив Уиткофф;
- зять Трампа Джаред Кушнер;
- бывший премьер Великобритании Тони Блэр;
- американский миллиардер Марк Роуэн;
- глава Всемирного банка Аджай Банга;
- замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.
Каждый член Исполнительного совета будет курировать определенное направление для стабилизации и долгосрочного успеха Газы, в том числе «укрепление управленческого потенциала, региональные отношения, восстановление, привлечение инвестиций, масштабное финансирование и мобилизацию капитала».
Старшим советником Совета Мира назначили комиссара Федеральной службы по закупкам США Джоша Грюнбаума, а также Арье Лайтстоуна, который с 2017 по 2021 год занимал должность старшего советника посла США в Израиле Дэвида Фридмана.
«На них возложена задача по ежедневному стратегическому руководству и операционной деятельности, а также по переводу мандата и дипломатических приоритетов Совета в дисциплинированное исполнение», — объяснил Белый дом.
Болгарский дипломат Николай Младенов будет связующим звеном между Советом мира и Национальным комитетом по управлению сектором Газа. Он будет поддерживать надзор Совета за всеми аспектами управления, восстановления и развития Газы, обеспечивая координацию между гражданскими и силовыми структурами.
Кроме этого, для поддержки Офиса Верховного представителя и NCAG создали Исполнительный совет по Газе. В его состав назначили:
- Стива Уиткоффа;
- Джареда Кушнера;
- глава МИД Турции Хакан Фидан;
- высокопоставленный катарский дипломат Али Аль-Тавади;
- Тони Блэр
- миллиардер Марк Роуэн;
- министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим Аль-Хашими;
- Николай Младенов;
-
бизнесмен Якир Габай;
-
экс-заместитель премьер-министра Нидерландов Сигрид Кааг.
Трамп объявил о формировании Совета мира в секторе Газа накануне. Его создание входит в его мирный план для Газы наряду с размещение международных сил.
Ранее Уиткофф объявил о начале второго этапа мирного плана Трампа. Он включает создание переходной администрации и NCAG для разоружения незаконных формирований. На первом этапе Израиль вернул всех живых заложников и 27 из 28 тел погибших, отметил тогда спецпосланник.
В октябре 2025 года в Шарм-эш-Шейхе лидеры США, Египта и Турции, выступая в роли посредников, подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Позднее Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, поддерживающую американский план для Газы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко