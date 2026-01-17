Евросоюз призвал авиакомпании избегать воздушное пространство Ирана
Агентство Европейского союза по авиационной безопасности (EASA) порекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана после угроз со стороны США. Об этом говорится на сайте EASA.
«С учетом текущей ситуации и возможных военных действий США, которые перевели иранские силы ПВО в режим повышенной боевой готовности, в настоящее время существует повышенная вероятность ошибочной идентификации воздушных объектов в зоне ответственности FIR Тегеран», — сказано в сообщении.
EASA подчеркнуло, что гражданские рейсы отправлять туда рискованно в связи с возможным использованием вооружений и систем ПВО, а также «потенциальным применением зенитных ракетных систем (SAM)».
Reuters ранее со ссылкой на FlightRadar2 сообщил, что европейские авиакомпании, включая Wizz Air, Lufthansa и British Airways, избегали воздушного пространства Ирана и Ирака, выбирая маршруты через Афганистан и Центральную Азию.
Иран временно закрыл свое воздушное пространство, что привело к отменам и перенаправлениям рейсов, подчеркнуло агентство.
Fox News 16 января сообщил об усилении военного присутствия США на Ближнем Востоке из-за Ирана. Тегеран решил, что в случае нападения нанесет удар по американским базам в регионе, сообщила WSJ.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко