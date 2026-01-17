В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

Угрозу применения безэкипажных катеров (БЭК) объявили в Сочи и на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщает мэр Андрей Прошунин в телеграм-канале.

Позже Прошунин отредактировал сообщение, уточнив, что объявлена угроза атаки БПЛА, а не БЭК.

«Убедительная просьба покинуть набережную и пляжи», — говорится в сообщении.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил ранее об объявленной опасности атаки БПЛА.

Тревога действовала также в Саратовской области — в Острогожском и Лискинском районах была объявлена непосредственная угроза удара БПЛА, которую сняли в 2:19 мск, сообщал губернатор Александр Гусев.