В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
Угрозу применения безэкипажных катеров (БЭК) объявили в Сочи и на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщает мэр Андрей Прошунин в телеграм-канале.
Позже Прошунин отредактировал сообщение, уточнив, что объявлена угроза атаки БПЛА, а не БЭК.
«Убедительная просьба покинуть набережную и пляжи», — говорится в сообщении.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил ранее об объявленной опасности атаки БПЛА.
Тревога действовала также в Саратовской области — в Острогожском и Лискинском районах была объявлена непосредственная угроза удара БПЛА, которую сняли в 2:19 мск, сообщал губернатор Александр Гусев.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко