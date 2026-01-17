 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Во Франции составили резолюцию о выходе страны из НАТО из-за США

По ее словам, политика США фактически «присваивает статус вассала ЕС», а членство Франции в НАТО подвергает страну риску и может втянуть ее в конфликты

Вице-президент Национального собрания Франции и депутат от левой партии La France Insoumise (LFI) Клеманс Гетте стала инициатором резолюции, которая призывает к выходу Франции из НАТО из-за разногласий с США. Об этом она заявила газете Berliner Zeitung.

По ее словам, выход страны из НАТО давно является позицией Франции, но вопрос принял особую актуальность из-за «сознательного решения Соединенных Штатов Америки официально вернуться к неприкрытой имперской политике». Гетте объяснила, что эта политика обоснована в новой стратегии национальной безопасности США.

В подтверждение Гетте привела несколько примеров, среди которых похищение венесуэльского президента Николаса Мадуро, угрозы аннексии Гренландии, а также «хищнические торговые соглашения», которые, по ее словам, навязаны Евросоюзу под давлением. Кроме этого, она отметила требование США к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Таким образом, Гетте считает, что США «официально освобождают себя от международного права и механизмов коллективной безопасности» и фактически «присваивают статус вассала ЕС». В связи с этим, нужно принять это к сведению и «больше не рассматривать Соединенные Штаты как союзников», добавила она.

Членство Франции в НАТО подвергает страну риску и может втянуть в конфликты, противоречащие ее интересам, принципам и международным обязательствам.

По мнению Гетте, выход из НАТО позволил бы Франции «восстановить свою военную и дипломатическую независимость и снова стать неприсоединившейся державой».

Экс-генсек НАТО не исключил выход США из альянса
Политика
Йенс Столтенберг

В феврале 2025 года в столице Франции прошла манифестация за выход страны из Евросоюза и НАТО. Frexit — это политическая идея во Франции, аналогичная британскому Brexit (выход Великобритании из Европейского союза), который прошел в январе 2020 года.

Выход из НАТО также рассматривают и сами США. В начале декабря 2025 года член палаты представителей американского конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из альянса. По его словам, США должны использовать деньги для защиты собственной страны, «а не социалистических государств». Американский президент Дональд Трамп не раз заявлял о намерении вывести страну из НАТО, критикуя союзников за недостаточные оборонные расходы. Летом 2025 года страны альянса обязались довести свои оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Теги
Франция НАТО США выход
