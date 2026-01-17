Китай провел учения спецназа по «обезглавливанию по-венесуэльски»

Операция направлена на демонстрацию возможностей, аналогичных тем, что показали американцы во время операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро

Фото: Adam Gray / Getty Images

Китайские военные провели учения по нанесению «обезглавливающего» удара, имитирующие устранение руководства Тайваня, сообщает Nikkei Asia. Место, время и названия конкретных подразделений, участвовавших в учениях, не разглашались.

Новые учения Китая, вероятно, направлены на демонстрацию аналогичных возможностей, которые показала операция США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро, пишет журнал.

Согласно видеозаписи центрального телевидения Китая, учения включали определение здания с целями с помощью военного дрона, последующую ночную вылазку группы специального назначения. Как уточняется, группа использовала арбалеты военного образца, чтобы пройти мимо вражеских постов охраны и ликвидировать четырех «террористов». Учебный рейд был завершен менее чем за две минуты.

3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районами Венесуэлы. Вскоре американский президент Дональд Трамп Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США. Они были захвачены спецназом «Дельта». После этого Мадуро предстал перед судом в США по обвинениям в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

В комментарии The New York Times Трамп назвал операцию «блестящей», отметив уровень подготовки военных: «Было проведено много хорошего планирования, задействовано много отличных войск и замечательных людей». Временным лидером страны стала вице-президент Делси Родригес.

«Дельта» — это элитное подразделение специального назначения, состоящее из солдат, обученных секретным контртеррористическим операциям и освобождению заложников. Оно дислоцируется в Форт-Брэгге в Северной Каролине. В нем проходят службу около 2 тыс. военнослужащих. Подразделение разделено на семь групп — A–D (штурмовые), E (авиационная), G (секретная) и боевой поддержки (медицинская, разведывательная и т.д.). Подразделение было создано в конце 1970-х и участвовало почти во всех крупных военных операциях США. В частности, в 1989 году «Дельта» участвовала в операции в Панаме, когда Вашингтон под предлогом борьбы с наркоторговлей сверг президента Мануэля Норьегу.