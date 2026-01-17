Суд вынес приговор газовику из Белгорода за госизмену

37-летнего мужчину осудили за госизмену, контрабанду оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства. Он также собирал данные в Москве об одних из ведущих СМИ России

Специалист газовой службы из Белгорода, 37-летний Александр Чеботарев, осужден за государственную измену, участие в деятельности запрещенной террористической организации и незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда.

Дело было рассмотрено по ст. 275 Уголовного кодекса России — госизмена, ч. 2 ст. 205.5 — участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической, и ч. 4 ст. 222.1 — незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 222 — незаконное приобретение, хранение, передача, сбыт, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов УК.

Суд установил, что в феврале–августе 2024 года через анонимные сети Чеботарев связался с украинской террористической группировкой «Легион Свобода России» и согласился выполнять их задания против безопасности России за вознаграждение. Он перевозил и скрывал в разных регионах оружие, патроны, взрывчатку и взрывное устройство, а также выезжал в Москву для сбора информации о телерадиокомпаниях по указанию кураторов.

«Чеботарев выехал в конце апреля в Москву для сбора информации об интересующих украинскую сторону объектах, в частности, ведущих организаций телерадиовещания, расположенных в Москве на ул. Правды», — говорится в сообщении.

На улице Правды в Москве находятся редакции различных СМИ, в основном газет и медиа-холдингов, такие как «Российская газета», «Metro», «Известия», а также телеканалы типа «Москва 24» и «Моя планета».

На суде Чеботарев отрицал участие в террористической деятельности, утверждая, что перевозил якобы наркотики и ездил в Москву как турист, однако суд признал его виновным на основании собранных доказательств и признательных показаний, данных на первоначальных этапах расследования.

Суд приговорил Чеботарева к 21 году лишения свободы: первые 4 года — в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима, с дополнительным ограничением свободы на 1 год и штрафом 700 тыс. рублей. Кроме того, конфискованы средства, полученные за террористическую деятельность, и использованные им устройства для связи с организацией. Приговор еще может быть обжалован.