 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Суд вынес приговор газовику из Белгорода за госизмену

Сюжет
Военная операция на Украине
37-летнего мужчину осудили за госизмену, контрабанду оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства. Он также собирал данные в Москве об одних из ведущих СМИ России

Специалист газовой службы из Белгорода, 37-летний Александр Чеботарев, осужден за государственную измену, участие в деятельности запрещенной террористической организации и незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда.

Дело было рассмотрено по ст. 275 Уголовного кодекса России — госизмена, ч. 2 ст. 205.5 — участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической, и ч. 4 ст. 222.1 — незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 222 — незаконное приобретение, хранение, передача, сбыт, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов УК.

Верховный суд счел госизменой сбор сведений в ущерб безопасности России
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Суд установил, что в феврале–августе 2024 года через анонимные сети Чеботарев связался с украинской террористической группировкой «Легион Свобода России» и согласился выполнять их задания против безопасности России за вознаграждение. Он перевозил и скрывал в разных регионах оружие, патроны, взрывчатку и взрывное устройство, а также выезжал в Москву для сбора информации о телерадиокомпаниях по указанию кураторов.

«Чеботарев выехал в конце апреля в Москву для сбора информации об интересующих украинскую сторону объектах, в частности, ведущих организаций телерадиовещания, расположенных в Москве на ул. Правды», — говорится в сообщении.

На улице Правды в Москве находятся редакции различных СМИ, в основном газет и медиа-холдингов, такие как «Российская газета», «Metro», «Известия», а также телеканалы типа «Москва 24» и «Моя планета».

На суде Чеботарев отрицал участие в террористической деятельности, утверждая, что перевозил якобы наркотики и ездил в Москву как турист, однако суд признал его виновным на основании собранных доказательств и признательных показаний, данных на первоначальных этапах расследования.

Суд приговорил Чеботарева к 21 году лишения свободы: первые 4 года — в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима, с дополнительным ограничением свободы на 1 год и штрафом 700 тыс. рублей. Кроме того, конфискованы средства, полученные за террористическую деятельность, и использованные им устройства для связи с организацией. Приговор еще может быть обжалован.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Белгород госизмена террористическая организация
Материалы по теме
Верховный суд счел госизменой сбор сведений в ущерб безопасности России
Политика
ФСБ задержала жителя Мариуполя по делу о госизмене
Политика
Экс-сотрудника МИД России приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Аэропорт Краснодара запретил полеты Политика, 04:16
Во Франции составили резолюцию о выходе страны из НАТО из-за США Политика, 03:49
Суд вынес приговор газовику из Белгорода за госизмену Политика, 03:45
Оппозиция Уганды сообщила о похищении их лидера после выборов Политика, 03:17
В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров Политика, 02:56
Кличко призвал жителей Киева покинуть город из-за энергетического кризиса Политика, 02:52
Евросоюз призвал авиакомпании избегать воздушное пространство Ирана Политика, 02:31
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Трамп не исключил, что США будут «разбираться» с ситуацией в Йемене Политика, 02:00
Белый дом объявил состав Совета мира в секторе Газа Политика, 02:00
Трамп назвал цель сотрудничества с остатками режима Мадуро Политика, 01:33
Защита обжалует приговор об изъятии ₽1,6 млрд у Копайгородского Политика, 01:27
Посольство Украины в Иране приостановило работу из-за рисков безопасности Политика, 00:57
Экс-генсек НАТО не исключил выход США из альянса Политика, 00:40
Третья за 2026 год магнитная буря накрыла Землю Общество, 00:29