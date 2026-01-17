 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Защита обжалует приговор об изъятии ₽1,6 млрд у Копайгородского

Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины обжалует приговор об обращении имущества в доход государства, нужна судебная проверка. Об этом сообщила РБК адвокат Елизавета Меткина.

«С вынесенным решением об обращении имущества в доход государства защита не согласна, считает его незаконным и необоснованным и будет обжаловать в апелляционном порядке, одновременно заявляя о приостановлении исполнения до проверки акта вышестоящим судом», — сказала Меткина.

Адвокат подчеркивает, что по уголовному делу отсутствует вступивший в силу обвинительный приговор, а значит действует презумпция невиновности.

По ее мнению, придание решению немедленного исполнения нарушает установленный законом порядок и процессуальные гарантии. Защита настаивает на полноценной судебной проверке законности требований, допустимости доказательств и соблюдения прав сторон, отмечая, что судебное решение должно быть прежде всего законным, а не формально оперативным.

Суд обратил в доход государства имущество экс-мэра Сочи на ₽1,6 млрд
Политика
Алексей Копайгородский

Суд 16 января обратил в доход государства имущество Копайгородского, его супруги, еще десяти физических и пяти юридических лиц на общую сумму 1,6 млрд руб.

В пользу государства изъяты десятки объектов недвижимости и земельных участков, автомобили, денежные средства, а также предметы роскоши и ювелирные изделия. Дополнительно с Копайгородского взыскана денежная компенсация за ранее отчужденное имущество. Суд указал, что активы оформлялись на третьих лиц и не отражались в декларациях для сокрытия реального имущественного положения.

Копайгородский и его супруга находятся под стражей, их обвиняют в растрате, получении взяток, легализации преступных доходов и ряде сопутствующих преступлений. Следствие считает, что похищенное имущество и средства впоследствии были легализованы через покупку недвижимости.

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Денис Пантелеев, Софья Полковникова
Алексей Копайгородский обжалование Сочи
