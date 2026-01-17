WSJ узнала, что США угрожают Сирии вернуть санкции из-за курдов

США могут возобновить санкции, если Сирия расширит операции против курдских СДС. Американские чиновники обеспокоены, что действия Дамаска могут перерасти в широкую кампанию против поддерживаемого США ополчения

Фото: John Moore / Getty Images

США предупреждают Сирию о возможном возобновлении санкций, если Дамаск усилит действия против курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (СДС), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Официальные лица США обеспокоены, что новое сирийское наступление против курдов может перерасти в широкую кампанию против поддерживаемого США ополчения. Это угрожает дистабилизировать ситуацию в Сириии и еще больше разделить двух важнейших партнеров США в сфере безопасности, борющихся с Исламским государством (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено).

Власти США пригрозили возобновить действие санкций в рамках «Закона Цезаря» против сирийского правительства, если Дамаск осуществит более масштабное наступление.

Ранее сирийская армия начала операцию против курдских сил в районе Дейр-Хафер, сообщил телеканал Al Jazeera. Накануне военные объявили о предстоящих ударах по позициям Сирийских демократических сил (СДС) в Дейр-Хафере. В заявлении говорилось, что целью операции станут территории, которые курдские формирования используют для своих вылазок на Алеппо и его восточные окраины.

Военные действия начались после длительных столкновений в Алеппо, вызванных задержкой выполнения соглашения о включении Сирийских демократических сил (СДС) в государственные структуры Сирии.

Эти бои привели к многочисленным жертвам и массовому оттоку людей. К воскресенью правительственные силы установили полный контроль над Алеппо. В ответ на напряжённость сирийские власти сделали шаги к примирению: курдский язык был официально признан, Навруз (курдский Новый год, который отмечается 21 марта) стал государственным праздником, а гражданские права курдов были подтверждены.

В ноябре 2025 года США смягчили санкционный режим и меры экспортного контроля, введенные в отношении Сирии. Для государства также частично было приостановлено действие «Акта Цезаря», исключение составляли подлежащие санкциям сделки с Россией и Ираном. Срок действия послаблений определили в 180 дней.

В 2019 году Трамп подписал исполнительный указ, расширяющий возможности для введения санкций против третьих лиц, которые «препятствуют достижению политического решения сирийского конфликта». В июне 2020 года в силу вступил «Акт Цезаря», закрепляющий существующие ограничения против союзников Дамаска и расширяющий их. Закон позволяет вводить вторичные санкции против иностранных граждан и компаний за поддержку режима Асада. В нем говорится о запрете на «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку», участие в «значительной сделке» с сирийским правительством. Также в нем идет речь об ограничении взаимодействия с иностранными гражданами, которые являются наемниками или участниками вооруженных формирований, «действующих на территории от имени правительства Сирии, Российской Федерации или Ирана». В частности, под санкции могут попасть иностранцы, которые: предоставляют Дамаску товары, услуги, технологии, информацию или другую поддержку, которая способствует развитию нефтегазовой промышленности;

предоставляют самолеты или детали к ним, которые будут использоваться в военных целях в Сирии в интересах Дамаска;

предоставляют Дамаску услуги в сфере обороны и строительства или инженерных технологий.