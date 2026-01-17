Посольство Украины в Иране приостановило работу из-за рисков безопасности
Дипмиссия Украины в Иране приостановила работу, объяснив решение рисками безопасности. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«В связи с обострением ситуации в сфере безопасности сообщаем, что Посольство Украины в Исламской Республике Иран временно приостанавливает свою работу», — говорится в сообщении.
Дипломаты пообещали дополнительно сообщить о возобновлении работы, равно как и о дальнейших действиях и возможных изменениях.
В Иране с конца декабря продолжаются масштабные протесты, вызванные резким ухудшением экономической ситуации, а именно высокой инфляцией и обвалом национальной валюты. США на фоне кризиса допускали возможность нанесения военных ударов по Ирану.
16 января Reuters со ссылкой на правозащитные организации и местных жителей сообщил, что власти Ирана подавили массовые беспорядки в стране. В тот же день Fox News сообщил, что на Ближний Восток в ближайшее время прибудут американские силы — по воздуху, суше и морю, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу возможности, в случае если тот решит нанести удары по Ирану.
Кроме того, как сообщила WSJ, в последние дни иранские чиновники созвонились с Турцией, Катаром, ОАЭ и Оманом, чтобы предупредить их о том, что в случае нападения Иран нанесет удар по американским базам в регионе.
Ради подавления протестов, власти применяли силовое давление, в Иране также отключили интернет; по данным Reuters, число погибших может достигать 1–2 тыс. человек.
