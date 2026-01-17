Аэропорт Краснодара запретил полеты
В аэропорту Краснодар (Пашковский) временно запретили полеты, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ограничения на прием и выпуск воздушных самолетов стали дополнительными к уже действующему NOTAM — аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.
Материал дополняется
