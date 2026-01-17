 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Аэропорт Краснодара запретил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Краснодар (Пашковский) временно запретили полеты, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ограничения на прием и выпуск воздушных самолетов стали дополнительными к уже действующему NOTAM — аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.

Материал дополняется

