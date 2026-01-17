 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Бастрыкин запросил отчет по делу о гибели мужчины при сходе снега с крыши

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после сообщений о гибели мужчины из-за схода снега с крыши в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Ранее СМИ сообщили, что 15 января мужчина умер в результате травм полученных от схода нега с крыши многоквартирного дома на улице Советской в Петропавловске-Камчатском, уточняет пресс-служба.

Следователи управления СК по Камчатскому краю возбудили уголовное дело. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Сергея Николаевича Подопригора доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

В столице Камчатки ввели режим ЧС после гибели людей при сходе снега
Общество

13 января Камчатка оказалась во власти снежного циклона. Позже министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщил о гибели мужчины, откапывавшем машину в Петропавловске-Камчатском при сходе снега с крыши дома.

РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» сообщило также о смерти 82-летнего мужчины, откапывавшего свою «Тойоту Короллу», припаркованную у дома.

Более того, 15 января в городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели двух людей при сходе снега с крыши дома, сообщал глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев.

