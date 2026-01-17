Трамп назвал цель сотрудничества с остатками режима Мадуро

Трамп: США сотрудничают с режимом Мадуро, чтобы Венесуэла не превратилась в Ирак

По его словам, США таким образом хотят предотвратить превращение Венесуэлы в Ирак

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США сотрудничают с и.о. президента Венесуэлы Дельси Родригес и остатками режима Николоса Мадуро для того, чтобы предотвратить превращение Венесуэлы в Ирак, заявил американский президент Дональд Трамп.

В разговоре с журналистами президента спросили, почему США не сотрудничают с лидер венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.

«Вы помните такое место, как Ирак, где всех уволили? Абсолютно всех, полицию, генералов, всех уволили, и в итоге получилось ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России. — РБК). Вместо того чтобы просто заняться делом, получилось ИГИЛ. Так что я это помню», — ответил Трамп.

Он также рассказал о своей встрече с Мачадо, назвав ее замечательной женщиной. Во время их встречи в Белом доме 16 января она вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.

Президент США заявлял, что не поддерживает идею Мачадо занять пост главы государства после свержения Мадуро. Трамп также выражал мнение, что Мачадо не сможет эффективно управлять страной из-за отсутствия широкой народной поддержки.

Он утверждал ранее, что Мачадо «не заслуживала этой награды», но подчеркивал что решение о поддержке Родригес было принято исключительно на основе других факторов.

3 января по распоряжению президента США американские военные захватили в Венесуэле Мадуро и его супругу и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в наркотерроризме.

«Исламское государство» — это международная террористическая организация салафистско-джихадистского толка. ИГ ведет историю с первой половины 2000-х годов. Ее непосредственным предшественником стала «Аль-Каида в Ираке» — номинально филиал одноименной международной террористической структуры (признана террористической и запрещена в России), которая действовала с 2004 года в так называемом Суннитском треугольнике на западе Ирака и совершала теракты против новых властей и их американских союзников во взаимодействии с другими исламистскими группировками. Социальной базой группировки стали сунниты, оказавшиеся после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году в положении дискриминируемого меньшинства. Боевой потенциал ИГИ существенно возрос благодаря активной вербовке бывших военных, полицейских и функционеров в прошлом правящей при Саддаме Хусейне партии БААС, многие из которых радикализировались в американских тюрьмах в Ираке.