 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп назвал цель сотрудничества с остатками режима Мадуро

Трамп: США сотрудничают с режимом Мадуро, чтобы Венесуэла не превратилась в Ирак
По его словам, США таким образом хотят предотвратить превращение Венесуэлы в Ирак
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США сотрудничают с и.о. президента Венесуэлы Дельси Родригес и остатками режима Николоса Мадуро для того, чтобы предотвратить превращение Венесуэлы в Ирак, заявил американский президент Дональд Трамп.

В разговоре с журналистами президента спросили, почему США не сотрудничают с лидер венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.

«Вы помните такое место, как Ирак, где всех уволили? Абсолютно всех, полицию, генералов, всех уволили, и в итоге получилось ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России. — РБК). Вместо того чтобы просто заняться делом, получилось ИГИЛ. Так что я это помню», — ответил Трамп.

Он также рассказал о своей встрече с Мачадо, назвав ее замечательной женщиной. Во время их встречи в Белом доме 16 января она вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.

FT рассказала, кто получил проданную США венесуэльскую нефть
Экономика
Фото:Stephane Mahe / Reuters

Президент США заявлял, что не поддерживает идею Мачадо занять пост главы государства после свержения Мадуро. Трамп также выражал мнение, что Мачадо не сможет эффективно управлять страной из-за отсутствия широкой народной поддержки.

Он утверждал ранее, что Мачадо «не заслуживала этой награды», но подчеркивал что решение о поддержке Родригес было принято исключительно на основе других факторов.

3 января по распоряжению президента США американские военные захватили в Венесуэле Мадуро и его супругу и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в наркотерроризме.

«Исламское государство» — это международная террористическая организация салафистско-джихадистского толка.

ИГ ведет историю с первой половины 2000-х годов. Ее непосредственным предшественником стала «Аль-Каида в Ираке» — номинально филиал одноименной международной террористической структуры (признана террористической и запрещена в России), которая действовала с 2004 года в так называемом Суннитском треугольнике на западе Ирака и совершала теракты против новых властей и их американских союзников во взаимодействии с другими исламистскими группировками.

Социальной базой группировки стали сунниты, оказавшиеся после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году в положении дискриминируемого меньшинства.

Боевой потенциал ИГИ существенно возрос благодаря активной вербовке бывших военных, полицейских и функционеров в прошлом правящей при Саддаме Хусейне партии БААС, многие из которых радикализировались в американских тюрьмах в Ираке.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп Николас Мадуро Венесуэла сотрудничество
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Мария Корина Мачадо фото
Мария Корина Мачадо
политик
7 октября 1967 года
Делси Родригес фото
Делси Родригес
вице-президент Венесуэлы, и.о. президента Венесуэлы
18 мая 1969 года
Материалы по теме
NYT узнала о встрече директора ЦРУ с временным лидером Венесуэлы
Политика
FT рассказала, кто получил проданную США венесуэльскую нефть
Экономика
Трамп оценил «прекрасный жест» лидера оппозиции Венесуэлы с Нобелевкой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Евросоюз призвал авиакомпании избегать воздушное пространство Ирана Политика, 02:31
Трамп не исключил, что США будут «разбираться» с ситуацией в Йемене Политика, 02:00
Белый дом объявил состав Совета мира в секторе Газа Политика, 02:00
Трамп назвал цель сотрудничества с остатками режима Мадуро Политика, 01:33
Защита обжалует приговор об изъятии ₽1,6 млрд у Копайгородского Политика, 01:27
Посольство Украины в Иране приостановило работу из-за рисков безопасности Политика, 00:57
Экс-генсек НАТО не исключил выход США из альянса Политика, 00:40
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Третья за 2026 год магнитная буря накрыла Землю Общество, 00:29
Собянин рассказал Путину о патефонах и курении в поездах метро в СССР Общество, 16 янв, 23:58
Нобелевский комитет заявил, что Трамп не стал владельцем премии Мачадо Общество, 16 янв, 23:56
Минобороны отчиталось о 23 сбитых за пять часов БПЛА Политика, 16 янв, 23:31
В США предупредили о возможных проверках гражданства на улицах Политика, 16 янв, 23:19
Уиткофф назвал четыре условия для урегулирования конфликта с Ираном Политика, 16 янв, 23:14
МАГАТЭ сообщила о введении режима прекращения огня в районе ЗАЭС Политика, 16 янв, 23:04