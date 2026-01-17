Экс-генсек НАТО не исключил выход США из альянса

Как сказал Столтенберг в интервью Spiegel, он не может обещать, что США останутся в НАТО. По его словам, Европа должна делать все возможное, «чтобы снизить риск их выхода из альянса»

Бывший генеральный секретарь НАТО (с 2014 по 2024 год) Йенс Столтенберг не исключил, что США могут покинуть НАТО. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Der Spiegel.

Осенью в Европе поступили в продажу мемуары Столтенберга о его работе в альянсе. В интервью журнал уточнил, что в книге он описывает стратегию не провоцировать американского президента Дональда Трампа «удерживать его в собственном лагере». В своей стратегии национальной безопасности Трамп также пишет, что «хочет поощрять сопротивление в Европе», добавил Spiegel.

«Что я говорю, так это то, что нам [Европе] необходимо взаимодействовать с США, а это также означает говорить, когда мы придерживаемся другого мнения. Другое мое послание: я не могу обещать, что США останутся в НАТО. Никто не может этого обещать. Но я убежден, что мы должны делать все возможное, чтобы снизить риск их выхода из альянса, и самим находиться в наилучшей возможной позиции, чтобы справиться с этим, если они все же уйдут», — ответил бывший генсек.

В начале декабря 2025 года Член палаты представителей американского конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО. По его словам, США должны использовать деньги для защиты собственной страны, «а не социалистических государств».

«НАТО было создано для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад. С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и по-прежнему сопряжено с риском вовлечения США в иностранные войны», — заявил тогда Масси.

Трамп не раз заявлял о намерении вывести страну из НАТО, критикуя союзников за недостаточные оборонные расходы. Летом 2025 года страны альянса обязались довести свои оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

При предыдущем президенте США Джо Байдене конгресс принял закон, запрещающий любому главе государства покидать НАТО. Инициативу поддержал нынешний госсекретарь Марко Рубио. Тем не менее, по мнению экспертов, опрошенных Politico, Трамп может обойти этот запрет, ссылаясь на свои полномочия в области внешней политики.

В новой Стратегии национальной безопасности США подчеркивается необходимость предотвратить восприятие НАТО как «постоянно расширяющегося альянса». Хотя партнерство с Европой остается важным для Вашингтона, страна больше не будет «нести на себе весь мировой порядок», как Атлант, говорится в документе.