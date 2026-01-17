Кличко призвал жителей Киева покинуть город из-за энергетического кризиса
Киев имеет лишь около половины необходимого ему объема электроэнергии, столкнувшись с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года, заявил мэр города Виталий Кличко в интервью Reuters. Он призвал жителей Киева покинуть город, если у них есть такая возможность, чтобы снизить нагрузку на его инфраструктуру.
По его словам, Киеву для обеспечения услуг 3,6 млн населения требуется 1700 мегаватт электроэнергии. Нынешний энергетический кризис является самой сложной проблемой для столицы за почти четыре года с февраля 2022 года, считает мэр.
«Впервые в истории нашего города в такие сильные морозы большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — сказал Кличко.
Он добавил, что некоторые жители Киева сталкиваются с отключениями централизованного электроснабжения до 18-20 часов в сутки. Для помощи Киеву международные партнеры Украины предоставили дополнительные генераторы. Однако около 100 домов все еще остаются без отопления, сказал Кличко.
Помимо ремонта и генераторов, город открыл около 1300 пунктов обогрева и работал над установкой мини-теплоэлектростанций в некоторых районах для децентрализации электроснабжения и отопления.
Накануне первый вице-премьер Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. Он пояснил, что введение такого режима необходимо для координации действий всех служб в Киеве и регионах. Проведены заседания штаба по ликвидации последствий ЧС в энергетике и штаба по ликвидации последствий ЧС в электроэнергетических системах Киева и Киевской области, добавил он.
О том, что в украинской энергетике введут режим ЧС, президент Владимир Зеленский предупредил 14 января. Он анонсировал изменения правил передвижения в комендантский час на время чрезвычайно холодной погоды. Также Киев работает над увеличением объема импорта электроэнергии, добавил Зеленский.
Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, «используемым в интересах ВСУ». Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
