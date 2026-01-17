 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Кличко призвал жителей Киева покинуть город из-за энергетического кризиса

Сюжет
Военная операция на Украине
По его словам, Киев переживает самый тяжелый энергетический кризис за последние четыре года. Город имеет лишь половину от 1700 мегаватт требуемой электроэнергии
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Киев имеет лишь около половины необходимого ему объема электроэнергии, столкнувшись с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года, заявил мэр города Виталий Кличко в интервью Reuters. Он призвал жителей Киева покинуть город, если у них есть такая возможность, чтобы снизить нагрузку на его инфраструктуру.

По его словам, Киеву для обеспечения услуг 3,6 млн населения требуется 1700 мегаватт электроэнергии. Нынешний энергетический кризис является самой сложной проблемой для столицы за почти четыре года с февраля 2022 года, считает мэр.

«Впервые в истории нашего города в такие сильные морозы большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — сказал Кличко.

Он добавил, что некоторые жители Киева сталкиваются с отключениями централизованного электроснабжения до 18-20 часов в сутки. Для помощи Киеву международные партнеры Украины предоставили дополнительные генераторы. Однако около 100 домов все еще остаются без отопления, сказал Кличко.

Помимо ремонта и генераторов, город открыл около 1300 пунктов обогрева и работал над установкой мини-теплоэлектростанций в некоторых районах для децентрализации электроснабжения и отопления.

В Киеве ограничили освещение улиц, подсветку домов и рекламы
Политика
Киев, Украина

Накануне первый вице-премьер Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. Он пояснил, что введение такого режима необходимо для координации действий всех служб в Киеве и регионах. Проведены заседания штаба по ликвидации последствий ЧС в энергетике и штаба по ликвидации последствий ЧС в электроэнергетических системах Киева и Киевской области, добавил он.

О том, что в украинской энергетике введут режим ЧС, президент Владимир Зеленский предупредил 14 января. Он анонсировал изменения правил передвижения в комендантский час на время чрезвычайно холодной погоды. Также Киев работает над увеличением объема импорта электроэнергии, добавил Зеленский.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, «используемым в интересах ВСУ». Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Виталий Кличко Киев кризис электроэнергия отопление Украина
Материалы по теме
На Украине ввели режим ЧС в энергетике
Политика
Зеленский заявил, что украинская энергосистема не покрывает 40% нужд
Политика
Киев объявил о созыве «энергетического Рамштайна»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Аэропорт Краснодара запретил полеты Политика, 04:16
Во Франции составили резолюцию о выходе страны из НАТО из-за США Политика, 03:49
Суд вынес приговор газовику из Белгорода за госизмену Политика, 03:45
Оппозиция Уганды сообщила о похищении их лидера после выборов Политика, 03:17
В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров Политика, 02:56
Кличко призвал жителей Киева покинуть город из-за энергетического кризиса Политика, 02:52
Евросоюз призвал авиакомпании избегать воздушное пространство Ирана Политика, 02:31
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Трамп не исключил, что США будут «разбираться» с ситуацией в Йемене Политика, 02:00
Белый дом объявил состав Совета мира в секторе Газа Политика, 02:00
Трамп назвал цель сотрудничества с остатками режима Мадуро Политика, 01:33
Защита обжалует приговор об изъятии ₽1,6 млрд у Копайгородского Политика, 01:27
Посольство Украины в Иране приостановило работу из-за рисков безопасности Политика, 00:57
Экс-генсек НАТО не исключил выход США из альянса Политика, 00:40
Третья за 2026 год магнитная буря накрыла Землю Общество, 00:29