Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки в двух районах

Военные отразили воздушную атаку в двух районах в Ростовской области, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Шолоховском и Кашарском», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших или разрушениях нет, уточнил глава региона. Он также предупредил, что в Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность.

В ночь на 17 января аэропорты Саратова (Гагарин) и Краснодара (Пашковский) временно запретили принимать и отправлять рейсы, ограничения действуют и на момент публикации.

В Сочи чуть более двух часов действовала опасность атаки дронов.