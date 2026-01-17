Аэропорт Саратова временно ограничил полеты
В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Запрет на полеты действует также в воздушном хабе Краснодара.
В последний раз Росавиация сообщала о закрытии аэропорта Саратова ради безопасности полетов накануне днем 16 января. Тревога тогда продержалась чуть более двух часов — с 14:33 до 16:39 мск.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в 15:01 мск об объявленной беспилотной угрозе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко