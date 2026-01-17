Аэропорт Саратова временно ограничил полеты

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Запрет на полеты действует также в воздушном хабе Краснодара.

В последний раз Росавиация сообщала о закрытии аэропорта Саратова ради безопасности полетов накануне днем 16 января. Тревога тогда продержалась чуть более двух часов — с 14:33 до 16:39 мск.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в 15:01 мск об объявленной беспилотной угрозе.