 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Саратова временно ограничил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Запрет на полеты действует также в воздушном хабе Краснодара.

В последний раз Росавиация сообщала о закрытии аэропорта Саратова ради безопасности полетов накануне днем 16 января. Тревога тогда продержалась чуть более двух часов — с 14:33 до 16:39 мск.

Аэропорт Краснодара запретил полеты
Политика

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в 15:01 мск об объявленной беспилотной угрозе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Саратов аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Аэропорт Краснодара запретил полеты
Политика
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Политика
Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
WSJ узнала, что США угрожают Сирии вернуть санкции из-за курдов Политика, 05:45
Дания назвала Россию более серьезной угрозой Гренландии, нежели США Политика, 05:41
Китай провел учения спецназа по «обезглавливанию по-венесуэльски» Политика, 04:58
Сирия начала операцию против курдских сил Политика, 04:56
Аэропорт Саратова временно ограничил полеты Политика, 04:31
Аэропорт Краснодара запретил полеты Политика, 04:16
Во Франции составили резолюцию о выходе страны из НАТО из-за США Политика, 03:49
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Суд вынес приговор газовику из Белгорода за госизмену Политика, 03:45
Оппозиция Уганды сообщила о похищении их лидера после выборов Политика, 03:17
В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров Политика, 02:56
Кличко призвал жителей Киева покинуть город из-за энергетического кризиса Политика, 02:52
Евросоюз призвал авиакомпании избегать воздушное пространство Ирана Политика, 02:31
Трамп не исключил, что США будут «разбираться» с ситуацией в Йемене Политика, 02:00
Белый дом объявил состав Совета мира в секторе Газа Политика, 02:00