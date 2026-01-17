Дания назвала Россию более серьезной угрозой Гренландии, нежели США

Датская армия в Гренландии сосредоточена на противодействии возможной активности России, а не на защите от военных угроз со стороны США. Об этом заявил руководитель Командования объединенных арктических сил Дании в Гренландии, генерал-майор Сёрен Андерсен в интервью Reuters.

«Мое внимание направлено не на США — вовсе нет. Мое внимание направлено на Россию», — сказал Андерсен.

Он сказал, что вблизи Гренландии нет китайских или российских кораблей, хотя отметил, что одно российское научно-исследовательское судно находилось на расстоянии 310 морских миль (574,12 км). «Это самое близкое», — сказал военный, добавив, что союзники по НАТО «имеют хорошее представление о ситуации здесь».

По словам Андерсена, союзники ждут роста российской активности вокруг Гренландии в ближайшие годы. «Нам необходимо начинать подготовку и увеличивать присутствие здесь, в Арктике, чтобы защитить северную границу НАТО», — подчеркнул Андерсен.

Он также отверг возможность конфликта между партнерами по НАТО и подчеркнул, что Дания действует в тесной координации с альянсом. Кроме того, сотрудничество с американскими военными остается регулярным, заявил Андерсен.

Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности, в очередной раз заявил президент Дональд Трамп 14 января. Он также подчеркнул, что процесс присоединения острова должен возглавить НАТО. По словам Трампа, Дания никак не может защитить Гренландию, вокруг которой находятся подводные лодки России и Китая. Дипломаты, посещавшие совещание НАТО, отрицали наличие таких лодок рядом с островом, передавала FT.

15 января военные стран НАТО прибыли в Гренландию из-за угроз США.