Российские каноисты выиграли заплыв. Что происходит на Олимпиаде
Медали в каких видах спорта разыгрываются 6 августа:
- Конный спорт. Личный конкур
- Парусный спорт. Лазер Радиал (ILCA 6, ж), лазер (ILCA 7 м)
- Прыжки в воду. Вышка, 10 м (ж),
- Скейтбординг. Парк (ж)
- Греко-римская борьба до 60 кг, до 130 кг
- Вольная борьба: до 68 кг (ж),
- Легкая атлетика. Молот (ж) стипль-чез (ж), 200 м (ж), прыжки в длину (м), 1500 м (м).
- Велотрек. Командный спринт (м)
- Бокс: до 60 кг
Кто из россиян участвует
Каноэ-двойки 500 м: Алексей Коровашков / Захар Петров (квалификация)
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12:20. Ночью на Таити были разыграны медали в серфинге.
У женщин золото завоевала американка Кэролайн Маркс, второй стала бразильянка Татьяна Уэстон-Уэбб, третьей — француженка Йоханна Дефей.
У мужчин победил француз Каули Вааст, вторым стал австралиец Джек Робинсон, третьим — бразилец Габриэл Медина.
11:55. Российские гребцы Захар Петров и Алексей Коровашков напрямую прошли в полуфинал в каноэ-двойках на дистанции 500 метров. Они выиграли свой заезд с результатом 1 минута 38,65 секунды и квалифицировались в полуфинал (состоится 8 августа) с третьим временем.
11:40. Сегодня стартует плей-офф олимпийского турнира по баскетболу:
- Греция — Германия;
- Сербия — Австралия;
- Франция — Канада;
- США — Бразилия.
11:30.
11:00. Судьи удовлетворили апелляцию на дисквалификацию кенийской бегуньи Фейт Кипьегон и лишение ее серебра Олимпиады-2024 в беге на 5000 метров. Об этом сообщает пресс-служба Международной легкоатлетической ассоциации. За два круга до финиша Кипьегон схватила за руку эфиопскую спортсменку Гудаф Цегай. 30-летняя кенийка пересекла финишную черту второй (14.29,60), но ее результат был аннулирован.
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