Российские каноисты выиграли заплыв. Что происходит на Олимпиаде

На Олимпиаде проходит 11-й соревновательный день. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»

Париж (Фото: Reuters)

Медали в каких видах спорта разыгрываются 6 августа:

Конный спорт. Личный конкур

Парусный спорт. Лазер Радиал (ILCA 6, ж), лазер (ILCA 7 м)

Прыжки в воду. Вышка, 10 м (ж),

Скейтбординг. Парк (ж)

Греко-римская борьба до 60 кг, до 130 кг

Вольная борьба: до 68 кг (ж),

Легкая атлетика. Молот (ж) стипль-чез (ж), 200 м (ж), прыжки в длину (м), 1500 м (м).

Велотрек. Командный спринт (м)

Бокс: до 60 кг

Медальный зачет

Кто из россиян участвует

Каноэ-двойки 500 м: Алексей Коровашков / Захар Петров (квалификация)

12:20. Ночью на Таити были разыграны медали в серфинге.

У женщин золото завоевала американка Кэролайн Маркс, второй стала бразильянка Татьяна Уэстон-Уэбб, третьей — француженка Йоханна Дефей.

У мужчин победил француз Каули Вааст, вторым стал австралиец Джек Робинсон, третьим — бразилец Габриэл Медина.

Фото: Ben Thouard-Pool / Getty Images

11:55. Российские гребцы Захар Петров и Алексей Коровашков напрямую прошли в полуфинал в каноэ-двойках на дистанции 500 метров. Они выиграли свой заезд с результатом 1 минута 38,65 секунды и квалифицировались в полуфинал (состоится 8 августа) с третьим временем.

11:40. Сегодня стартует плей-офф олимпийского турнира по баскетболу:

Греция — Германия;

Сербия — Австралия;

Франция — Канада;

США — Бразилия.

11:30.

11:00. Судьи удовлетворили апелляцию на дисквалификацию кенийской бегуньи Фейт Кипьегон и лишение ее серебра Олимпиады-2024 в беге на 5000 метров. Об этом сообщает пресс-служба Международной легкоатлетической ассоциации. За два круга до финиша Кипьегон схватила за руку эфиопскую спортсменку Гудаф Цегай. 30-летняя кенийка пересекла финишную черту второй (14.29,60), но ее результат был аннулирован.