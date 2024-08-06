Трехкратный чемпион Игр Пити рассказал о червях в еде в Олимпийской деревне

Трехкратный чемпион Игр рассказал о червях в еде в Олимпийской деревне

Кому именно попадалась такая еда, британский пловец Адам Пити, правда, не уточнил. Но пожаловался, что в Олимпийской деревне мало вариантов белковой пищи, а очереди ждать приходится до 30 минут

Адам Пити (Фото: Reuters)

Трехкратный олимпийский чемпион британский пловец Адам Пити в разговоре с Daily Mail пожаловался на качество еды, которую дают спортсменам в Олимпийской деревне в Париже.

«На Олимпиадах в Токио еда была невероятной, так же как в Рио-де-Жанейро. Но здесь же недостаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди — ожидание доходит до 30 минут. Спортсмены просто наказаны. Я хочу есть мясо, оно нужно мне для выступлений, почему я должен что-то менять? Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей», — сказал Пити.

Пити выразил уверенность, что спортсменам стоит придавать такие ситуации огласке. «Я просто хочу, чтобы люди лучше справлялись со своей работой», — добавил он.

Атлеты неоднократно критиковали условия в Олимпийской деревне. Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус заявила, что условия там усложняют выступления. Спортсмены сборной Великобритании жаловались на недостаток продуктов и некачественную еду, а южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за плохих транспортных условий.

29-летний Пити выиграл золото на стометровке брассом на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио, а также стал чемпионом Олимпиады-2020 в смешанной комбинированной эстафете.

На Олимпиаде в Париже Пити завоевал серебро в заплыве на 100 м брассом. В конце июля он перенес коронавирус.