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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Премьер-министр Румынии решил бойкотировать закрытие Олимпийских игр

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Марчел Чолаку отказался ехать в Париж из-за отнятой у румынской сборной медали
Премьер-министр Румынии&nbsp;Марчел Чолаку
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Фото: REUTERS/Remo Casilli/File Photo)

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поедет на закрытие Олимпиады после того, как организаторы Игр лишили румынскую гимнастку Ану Марию Бэрбосу бронзовой медали в вольных упражнениях. Заявление политик опубликовал на своей официальной странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Чемпионка Европы среди юниоров 2020 года и чемпионка в многоборье Ана Бэрбосу в Париже заняла третье место по итогам вольных упражнений, но позже представители американской сборной подали апелляцию на пересмотр оценок американки Джордан Чайлз.

В результате одобрения апелляции США румынка опустилась на четвертую строчку, а Чайлз получила бронзовую медаль. Вторая участница сборной Румынии Сабрина Манека-Войня после апелляции сместилась с четвертой на пятую позицию. В связи с перестановками Чолаку решил сделать публичное заявление, назвав «непорядочным» такое отношение к гимнасткам.

Фото: Скриншот официальной страницы Марчела Чолаку
Заявление Чолаку
(Фото: Скриншот официальной страницы Марчела Чолаку)

«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно. Отозвать медаль, заработанную честным трудом, на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно недопустимо», — написал румынский премьер-министр.

Также Марчел Чолаку обратился напрямую к спортсменкам и заявил, что их «труд и слезы дороже любой медали, из какого бы драгоценного металла она ни была». По словам премьера, государство будет относиться к участницам Игр в Париже «как к олимпийским медалистам».

После скандала Национальный олимпийский комитет (НОК) Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), а глава румынского олимпийского комитета Михай Ковалиу в письме, адресованном МОК, выразил недовольство работой судей, сообщает местное издание Prosport.

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Олимпиада-2024 Румыния бойкот спортивная гимнастика
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