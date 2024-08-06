Сборная Сербии по баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады, уступая 24 очка
Сборная Сербии по баскетболу в овертайме обыграла команду Австралии со счетом 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8) в матче 1/4 финала олимпийского турнира в Париже.
Сербы, одни из фаворитов Олимпиады, по ходу второй четверти уступали с разницей в 24 очка. Им удалось сравнять счет, даже выйти вперед, но за полторы секунды до конца четвертой четверти Патти Миллс перевел игру в овертайм своим двухочковым броском. В дополнительной пятиминутке сербам все-таки удалось дожать соперника.
Лидер сборной Сербии Никола Йокич, чемпион НБА-2023 и трехкратный обладатель награды самому ценном игроку сезона (2021, 2022, 2024), набрал 21 очко, сделал 14 подборов и восемь передач. На счету Миллса 26 очков.
На прошлом чемпионате мира в 2023 году сборная Сербии, без Йокича, дошла до финала, где уступила Германии.
В полуфинале соперником Сербии будет США или Бразилия. В 1/2 финала также уже вышли немцы, которым предстоит сыграть с победителем пары Франция — Канада.
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