Журналистка намеренно врезалась в первую ракетку мира на Олимпиаде

После столкновения с теннисистом из Китая девушку отстранили от работы

Ван Чуцинь на Олимпиаде в Париже (Фото: REUTERS/Piroschka Vandewouw)

Журналистке из Швеции запретили работать на Олимпийских играх в Париже после того, как она намеренно врезалась в китайскую суперзвезду настольного тенниса Ван Чуциня. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Видео инцидента разлетелось по Сети. На записи видно, как сотрудница СМИ специально свернула вправо прямо на Чуциня, который в это время разговаривал с другими журналистами.

24-летний Чуцинь был ошеломлен поведением шведки. Ранее на Олимпиаде китайского теннисиста в 1/16 финала выбил из турнира в мужском одиночном разряде участник сборной Швеции Трульс Мерегорд.

Это не первый конфликт с участием Чуциня в Париже: после победы в первом раунде в мужском одиночном разряде один из фотографов якобы сломал ракетку теннисиста, наступив на нее. Ван Чуцинь заявил, что «немного потерял контроль над своими эмоциями» после поломки инвентаря, но отказался винить кого-либо в случившемся.

Золотую медаль Игр в Париже Чуцинь завоевал 30 июля в финальном матче в соревнованиях по настольному теннису в миксте с Сунь Инша против Ли Джон Сик и Ким Кым Ён из КНДР.