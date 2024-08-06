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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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IBA раскрыла подробности дела проваливших гендерные тесты боксерш

IBA заявила, что не дождалась реакции МОК на провал гендерных тестов боксершами
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В IBA заявили, что сообщили МОК о результатах гендерных тестов боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин, но «реакции не последовало». МОК говорит о массе нарушений при проведении тестирования, а саму IBA вообще не признает
Иман&nbsp;Хелиф
Иман Хелиф (Фото: Reuters)

Международная боксерская ассоциация (IBA) рассказала подробности о тестировании на гендерное соответствие, которое проходили боксерши Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин с Тайваня.

В заявлении IBA отмечается, что Хелиф и Юйтин прошли гендерное тестирование после жалоб от нескольких тренеров. При этом в сообщении сказано, что впервые оно проводилось еще в мае 2022 года (отстранила их IBA только через год). «Сбор образцов крови был произведен 17 мая 2022 года <...>. Лаборатория обнаружила результаты, не соответствующие критериям допуска к женским соревнованиям IBA», — говорится в заявлении.

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Спорт
Иман Хелиф

В IBA отметили, что проинформировали представителей Международного олимпийского комитета (МОК) о результатах тестов, «но никакой реакции со стороны МОК не последовало».

В ассоциации объясняют, что не стали сразу принимать какие-либо меры в отношении спортсменок, так как посчитали результаты только одного тестирования недостаточными. 17 марта 2023 года проводилось повторное тестирование, и результаты были «абсолютно идентичны».

24 марта 2023-го Джордж Йеролимпос (на тот момент гендиректор IBA) сообщил спортсменкам об их отстранении. Совет директоров IBA большинством голосов утвердил решение. Обе боксерши имели право обжаловать решение совета в CAS.

Хелиф 14 апреля 2023 года подала апелляцию в CAS, оспаривая решение IBA о ее дисквалификации с соревнований. «IBA оплатила свою долю процессуальных издержек, что свидетельствует о добросовестности организации. <...> 27 июля 2023 года CAS вынес постановление о прекращении разбирательства, поскольку апеллянт не оплатил расходы на него», — сказано в релизе IBA.

Боксерская ассоциация 12 апреля 2024 года подтвердила решение, что Хелиф не имеет права участвовать в женских соревнованиях. В организации заявили, что спортсменка не обжаловала это решение.

IBA пишет, что 5 июня 2023 года направила официальное сообщение в МОК по этому делу, а 16 июня спортивный директор МОК Кит Макконнелл по электронной почте подтвердил его получение.

30 июля нынешнего года МОК допустил Иман Хелиф и Линь Юйтин до женского олимпийского турнира по боксу. IBA же к этому моменту была по решению МОК лишена международного признания.

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 4 августа заявил, что гендерные тесты Иман Хелиф и Линь Юйтин не были законными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».

Обе боксерши дошли до полуфиналов в весовых категориях до 66 и 57 кг соответственно, обеспечив себе медали Олимпиады в Париже.

28-летняя Линь Юйтин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), а 25-летняя Иман Хелиф стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Обе спортсменки выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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Международная ассоциация бокса (IBA) бокс Иман Хелиф Линь Юйтин гендерный тест
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