Кубинец стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе
Кубинец Михаин Лопес Нуньес стал самым титулованным борцом в истории Олимпийских игр. 41-летний спортсмен в финале в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг в Париже победил представляющего Чили Ясмани Акосту Фернандеса.
Поединок завершился со счетом 6:0. Лопес Нуньес выиграл пятую Олимпиаду подряд.
Кубинец еще в Токио стал первым мужчиной-борцом в истории, кто сумел завоевать четыре олимпийских золота. По три золотые медали были у шведов Карла Вестергрена и Ивара Юханссона, а также у отечественных борцов Александра Медведя, Александра Карелина и Бувайсара Сайтиева.
В соревнованиях по борьбе среди женщин японка Каори Итё завоевала четыре олимпийских золота (2004, 2008, 2012, 2016). Теперь Лопес Нуньес побил и ее рекорд.
Кубинец также является пятикратным чемпионом и трехкратным серебряным призером чемпионатов мира. Лопес Нуньес завершал карьеру после Игр в Токио, но в 2023 году решил вернуться.
36-летний Акоста родился на Кубе, за Чили стал выступать с 2017 года. Он является бронзовым призером ЧМ-2017.
После участия в панамериканском чемпионате по спортивной борьбе 2015 года в Сантьяго Акоста решил не возвращаться на Кубу, заявив, что, поскольку Лопес всегда был борцом, представлявшим Кубу на крупнейших турнирах в своей весовой категории, у него будет больше возможностей в Чили. Только спустя два года спортсмен сумел получить разрешение выступать за новую страну, до этого ему пришлось работать охранником.
Бронзовые медали получили иранец Амин Мирзазаде и китаец Мэн Линчжэ.
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