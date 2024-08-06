 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Кубинец стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе

Михаин Лопес стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Михаин Лопес Нуньес в 41 год выиграл пятое подряд олимпийское золото в греко-римской борьбе, победив в финале в весовой категории до 130 кг представляющего Чили Ясмани Акосту Фернандеса
Михаин Лопес Нуньес
Михаин Лопес Нуньес (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Кубинец Михаин Лопес Нуньес стал самым титулованным борцом в истории Олимпийских игр. 41-летний спортсмен в финале в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг в Париже победил представляющего Чили Ясмани Акосту Фернандеса.

Поединок завершился со счетом 6:0. Лопес Нуньес выиграл пятую Олимпиаду подряд.

Кубинец еще в Токио стал первым мужчиной-борцом в истории, кто сумел завоевать четыре олимпийских золота. По три золотые медали были у шведов Карла Вестергрена и Ивара Юханссона, а также у отечественных борцов Александра Медведя, Александра Карелина и Бувайсара Сайтиева.

Рекордное золото кубинского борца. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Михаин Лопес Нуньес

В соревнованиях по борьбе среди женщин японка Каори Итё завоевала четыре олимпийских золота (2004, 2008, 2012, 2016). Теперь Лопес Нуньес побил и ее рекорд.

Кубинец также является пятикратным чемпионом и трехкратным серебряным призером чемпионатов мира. Лопес Нуньес завершал карьеру после Игр в Токио, но в 2023 году решил вернуться.

36-летний Акоста родился на Кубе, за Чили стал выступать с 2017 года. Он является бронзовым призером ЧМ-2017.

После участия в панамериканском чемпионате по спортивной борьбе 2015 года в Сантьяго Акоста решил не возвращаться на Кубу, заявив, что, поскольку Лопес всегда был борцом, представлявшим Кубу на крупнейших турнирах в своей весовой категории, у него будет больше возможностей в Чили. Только спустя два года спортсмен сумел получить разрешение выступать за новую страну, до этого ему пришлось работать охранником.

Бронзовые медали получили иранец Амин Мирзазаде и китаец Мэн Линчжэ.

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 греко-римская борьба Михаин Лопес Нуньес
Материалы по теме
Последний из допущенных российских борцов отказался ехать на Олимпиаду
Спорт
Как в России отреагировали на отказ борцов от участия в Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 17:55
Рекордное золото кубинского борца. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 22:15
Московский метрополитен объяснил отключение света на «Дмитровской»Общество, 22:13
Кубинец стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбеСпорт, 22:09
Нефтяники сохранили приоритетность на железной дороге до конца годаБизнес, 21:55
Уголовное дело против Блиновской поступило в судОбщество, 21:50
Еще двое детей получили ранения при атаке дрона в Курской областиПолитика, 21:35
Глава курской Суджи на границе с Украиной сообщил о новых обстрелахПолитика, 21:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российские «Искандеры» ударили по ПВО ВСУ в Сумской области. ВидеоПолитика, 21:26
Чем объясняется выбор Тима Уолца как кандидата в вице-президентыПолитика, 21:19
Сборная Франции по баскетболу сенсационно вышла в полуфинал ОлимпиадыСпорт, 21:16
В ХАМАС избрали нового главу политбюро вместо убитого ХанииПолитика, 21:08
Власти Курской области заявили о напряженной ситуации и боях на границеПолитика, 21:04
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот в еврокубке. ВидеоСпорт, 20:54
Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действийПолитика, 20:54