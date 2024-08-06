На Олимпиаде побили державшийся 16 лет рекорд россиянки в стипль-чезе
Представительница Бахрейна Уинфред Яви завоевала золото на Олимпиаде в Париже в беге на 3000 м с препятствиями (стипль-чезе).
В финале она показала результат 8 минут 52,76 секунды, что является новым олимпийским рекордом. Яви улучшила достижение россиянки Гульнары Галкиной-Самитовой, установленное на Олимпиаде-2008 (8.58,81).
Второе место заняла Перут Чемутай из Уганды (8.53,34), третьей стала кенийка Фейт Черотич (8.55,15).
Обладательница мирового рекорда в стипль-чезе Беатрис Чепкоеч из Кении заняла лишь шестое место (9.04,24).
Яви 24 года, она является чемпионкой мира в стипль-чезе (2023).
Яви, уроженка Кении, принесла Бахрейну третье олимпийское золото в истории. В 2012-м Мариам Юсуф Джамал победила в беге на 1500 м, в 2016-м — Рут Джебет в стипль-чезе.
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