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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В финале женского футбольного турнира на Олимпиаде сыграют Бразилия и США

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Бразильянки в полуфинальном матче победили действующих чемпионок мира испанок со счетом 4:2
Фото: Phil Walter / Getty Images
Фото: Phil Walter / Getty Images

Женская сборная Бразилии по футболу обыграла команду Испании, действующего чемпиона мира, со счетом 4:2 в полуфинальном матче олимпийского турнира в Париже.

Отличились Габи Портильо (45+4-я минута), Адриана (72) и Керолин (90+1), также автогол на счету испанки Ирен Паредес (6). В составе сборной Испании дубль сделала Сальма Паральюэло (85, 90+12).

Ранее во втором полуфинале сборная США обыграла в дополнительное время команду Германии со счетом 1:0. Отличились София Смит (95).

Финальный матч состоится 10 августа.

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Фото:Getty Images

38-летняя бразильянка Марта, лучшая футболистка года во версии ФИФА в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2018 годах, получила еще один шанс завоевать олимпийское золото. В 2004 и 2008 годах сборная Бразилии проигрывала США в финалах.

Женская сборная США является четырехкратным олимпийским чемпионом (1996, 2004, 2008, 2012), в Токио американки завоевали бронзу.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Олимпиада-2024 сборная Бразилии по футболу сборная США по футболу
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