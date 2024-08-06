В Париже у замминистра спорта Южного Судана украли сумку с $35 тыс.

Эти деньги предназначались для расходов делегации Южного Судана на Олимпиаде. Также чиновница лишилась драгоценностей, телефона, паспорта и аккредитации на соревнования

Фото: Richard Pelham / Getty Images

В Париже неизвестные украли сумку с деньгами у заместителя министра спорта и молодежной политики Южного Судана. Об этом сообщает газета Valeurs Actuelles.

Инцидент произошел в отеле Ibis Styles, когда чиновница подошла к стойке регистрации и оставила сумку без присмотра на столе.

В сумке находилась сумма в размере $35 тыс., предназначенная для расходов делегации Южного Судана, а также драгоценности, телефон потерпевшей, ее паспорт и аккредитация на соревнования.

Позднее сумка была обнаружена полицией в коммуне Масси под Парижем, однако денег и украшений в ней уже не было.

Ранее нападающего сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали на Олимпийских играх в Париже, также крупной суммы лишился экс-тренер ЦСКА бразилец Зико.