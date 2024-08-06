Японская скейтбордистка в 15 лет завоевала медаль на второй Олимпиаде

Кокона Хираки в Париже заняла второе место в дисциплине «парк». На прошлых Играх в Токио она также завоевала серебро

Кокона Хираки (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Японка Кокона Хираки завоевала серебро в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине «парк» на Олимпийских играх в Париже.

В финале 15-летняя Хираки в лучшей из своих трех попыток показала результат 92,63 балла.

Хираки выиграла медаль уже на своей второй Олимпиаде. В Токио она в возрасте 12 лет также завоевала серебро, став самой молодой за 85 лет медалисткой на Играх.

Победу в Париже одержала 14-летняя австралийская скейтбордистка Ариса Трю (93,18), третьей стала 16-летняя британка Скай Браун (92,31).

Самая молодая спортсменка в Париже, 11-летняя китаянка Чжэн Хаохао, заняла в квалификации 18-е место и не попала в финал. Чжэн Хаохао родилась 11 августа 2012 года — за день до закрытия летних Олимпийских игр в Лондоне. Она стала самой молодой в истории представительницей Китая на Олимпиаде.

В скейтбординге нет возрастных ограничений по выступлению на Олимпийских играх.