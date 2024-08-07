 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал Олимпиады

Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф вышла в финал Олимпиады в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Алжирка Иман Хелиф победила в полуфинале представительницу Таиланда Джанджаем Суваннапхенг. В решающем поединке ее соперницей станет Чэнь Ниэнь Чинь (Тайвань) или Ян Лю (Китай)
Иман Хелиф
Иман Хелиф (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Алжирская боксерша Иман Хелиф, вокруг которой на Олимпиаде в Париже разгорелся гендерный скандал, вышла в финал в весовой категории до 66 кг. В полуфинальном поединке она победила представительницу Таиланда Джанджаем Суваннапхенг единогласным решением судей.

В финальном поединке, который состоится 9 августа, ее соперницей будет Чэнь Ниэнь Чинь (Тайвань) или Ян Лю (Китай).

Суваннапхенг и проигравшая во втором полуфинале получат бронзовые медали.

IBA раскрыла подробности дела проваливших гендерные тесты боксерш
Спорт
Иман&nbsp;Хелиф

Соперница Хелиф по первому бою, который продолжался всего 46 секунд, итальянка Анджела Карини завершила карьеру.

Хелиф была одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня к участию в Играх в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 4 августа заявил, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были законными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике». В МОК также отметили, что эти две спортсменки стали «жертвами неожиданного и дискриминационного решения IBA». IBA лишена признания МОК и не имеет отношения к проведению олимпийского турнира по боксу.

Линь Юйтин 7 августа предстоит полуфинальный бой на Олимпиаде в весовой категории до 57 кг против турчанки Эсры Йылдыз.

28-летняя Линь Юйтин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), а 25-летняя Иман Хелиф стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Обе спортсменки выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Олимпиада-2024 гендерный тест Иман Хелиф Алжир
Материалы по теме
Боксерша Аминева бросила вызов провалившей гендерный тест Хелиф
Спорт
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша призвала прекратить буллинг
Спорт
В WBO назвали боксершу Хелиф биологическим мужчиной
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
ПВО сбила над Курской областью еще две украинские ракетыПолитика, 01:21
Алаудинов заявил о последних резервах ВСУ при атаке на Курскую областьПолитика, 01:10
В Сумах прозвучала серия взрывовПолитика, 00:51
В Одессе задержали грузовик с 42 военнообязанными уклонистамиПолитика, 00:47
Израиль счел назначение нового лидера ХАМАС поводом для его устраненияПолитика, 00:34
Около Суджи украинский дрон влетел в машину скорой помощиПолитика, 00:21
Скандальная алжирская боксерша уже в финале. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 00:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В финале женского футбольного турнира на Олимпиаде сыграют Бразилия и СШАСпорт, 00:10
Трамп анонсировал большое интервью МаскуПолитика, 00:05
Провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал ОлимпиадыСпорт, 00:00
Как рецессия в США может повлиять на РоссиюЭкономика, 00:00
Число слияний и поглощений в России упало на 20%Финансы, 00:00
Над Курской областью сбили две украинские ракетыПолитика, 06 авг, 23:41
Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота ХТехнологии и медиа, 06 авг, 23:37