Парагвайская пловчиха опровергла свое изгнание из Олимпийской деревни

Луана Алонсо заявила, что покинула деревню по собственному желанию, и попросила не распространять слухи

Пловчиха Луана Алонсо на Олимпиаде-2024 (Фото: Michael Reaves/Getty Images)

Представители парагвайского олимпийского комитета и лично Луана Алонсо сообщили, что информация об исключении пловчихи из Олимпийской деревни за неподобающее поведение не соответствует действительности. Просьбу прекратить распространять неправду спортсменка разместила на своей личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

20-летняя Алонсо, рекордсменка Парагвая в баттерфляе, настаивает на том, что стала жертвой «ложной информации» со стороны местных СМИ, которая позже распространилась и в других странах. Изначально пловчиху обвинили в том, что она «отвлекала других конкурентов через общение и провокационную одежду», создавая своим поведением «неподходящую обстановку» в Олимпийской деревне.

В соцсетях Алонсо попросила не распространять фейки (Фото: Скриншот из аккаунта Луаны Алонсо / luanalonsom)

«Просто хочу уточнить, что они никогда меня ниоткуда не исключали, перестаньте распространять ложную информацию. Я не хочу давать никаких заявлений, но я также не позволю клевете повлиять на меня», — ответила на обвинения в свой адрес спортсменка.

В Париже Алонсо выступала на 100-метровке баттерфляем, но не прошла в финал. После заплыва она объявила о завершении профессиональной карьеры. Ранее девушка участвовала в Олимпиаде в Токио.

«Она отказалась от плавания и поэтому ушла [из Олимпийской деревни]», — подтвердил версию пловчихи парагвайский комитет, с которым связалась Le Parisien: «Ее никогда не исключали. После отказа она стала жить сама по себе, а не как член команды. Это и вызвало дискомфорт у других спортсменов и делегации. Вот и все. Большой драмы нет».