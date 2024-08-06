 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Парагвайская пловчиха опровергла свое изгнание из Олимпийской деревни

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Луана Алонсо заявила, что покинула деревню по собственному желанию, и попросила не распространять слухи
Пловчиха Луана Алонсо на Олимпиаде-2024
Пловчиха Луана Алонсо на Олимпиаде-2024 (Фото: Michael Reaves/Getty Images)

Представители парагвайского олимпийского комитета и лично Луана Алонсо сообщили, что информация об исключении пловчихи из Олимпийской деревни за неподобающее поведение не соответствует действительности. Просьбу прекратить распространять неправду спортсменка разместила на своей личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

20-летняя Алонсо, рекордсменка Парагвая в баттерфляе, настаивает на том, что стала жертвой «ложной информации» со стороны местных СМИ, которая позже распространилась и в других странах. Изначально пловчиху обвинили в том, что она «отвлекала других конкурентов через общение и провокационную одежду», создавая своим поведением «неподходящую обстановку» в Олимпийской деревне.

Фото: Скриншот из аккаунта Луаны Алонсо / luanalonsom
В соцсетях Алонсо попросила не распространять фейки
(Фото: Скриншот из аккаунта Луаны Алонсо / luanalonsom)

«Просто хочу уточнить, что они никогда меня ниоткуда не исключали, перестаньте распространять ложную информацию. Я не хочу давать никаких заявлений, но я также не позволю клевете повлиять на меня», — ответила на обвинения в свой адрес спортсменка.

В Париже Алонсо выступала на 100-метровке баттерфляем, но не прошла в финал. После заплыва она объявила о завершении профессиональной карьеры. Ранее девушка участвовала в Олимпиаде в Токио.

«Она отказалась от плавания и поэтому ушла [из Олимпийской деревни]», — подтвердил версию пловчихи парагвайский комитет, с которым связалась Le Parisien: «Ее никогда не исключали. После отказа она стала жить сама по себе, а не как член команды. Это и вызвало дискомфорт у других спортсменов и делегации. Вот и все. Большой драмы нет».

В Подмосковье предложили реформу правил перевода земли под дома и дачи

Bloomberg уволил репортера, сорвавшего эмбарго об обмене заключенными

«Благословение небожителей» и «К себе нежно» стали книжными бестселлерами

Президент Азербайджана принял в Баку Сергея Шойгу

«Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»

Президент Бангладеш распустил парламент

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Арсений Ефременко
Олимпиада-2024
Материалы по теме
Пловчиху выгнали из олимпийской деревни за неподобающее поведение
Спорт
Трехкратный чемпион Игр рассказал о червях в еде в Олимпийской деревне
Спорт
Олимпийского чемпиона из Италии застали спящим на улице в парке
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 05 авг, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 05 авг, 17:54
Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом ММАСпорт, 14:40
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
На предприятии в Коми произошел пожарБизнес, 14:31
Мосбиржа с 20 августа приостановит торги акциями Novabev GroupИнвестиции, 14:23
Какие монеты лучше всего пережили обвал рынка. Топ-5Крипто, 14:16
Чибис рассказал Путину о самочувствии после покушенияПолитика, 14:15
Какая есть альтернатива иностранным редакторам документовРБК Компании, 14:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шойгу заявил об отсутствии реакции Киева на мирную инициативу ПутинаПолитика, 14:12
На Замоскворецкой линии метро появился 20-й поезд серии «Москва-2024»Город, 14:10
На Украине экс-главу военкомата арестовали за помощь уклонистамПолитика, 14:10
Когда страхи помогают ребенку развиваться, а когда ломают психикуPro, 14:09
Парагвайская пловчиха опровергла свое изгнание из Олимпийской деревниСпорт, 14:02
IBA раскрыла подробности дела проваливших гендерные тесты боксершСпорт, 13:59
Российские каноисты выиграли заплыв. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:58