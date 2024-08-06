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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Еще у двух атлетов выявили симптомы кишечной палочки после заплыва в Сене

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Серебряный призер индивидуальных соревнований новозеландец Хейлен Уайлд стал одним из спортсменов, который пожаловался на проблемы со здоровьем. Число заболевших кишечной палочкой после заплыва в Сене увеличилось до пяти атлетов
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Два триатлониста из сборной Новой Зеландии пожаловались на симптомы кишечной палочки, об этом сообщил радиостанции RNZ руководитель новозеландской сборной на Олимпиаде в Париже Найджел Эйвери.

Одним из заболевших стал Хейден Уайлд, который занял второе место в индивидуальных соревнований на Олимпиаде в Париже. После заплыва он в течение двух дней лечился от кишечной палочки.

В новозеландской команде есть еще один заболевший спортсмен, но его имя не раскрывается. Отмечается, что состояние спортсменов после индивидуальных стартов, которые состоялись 31 июля, повлияло на подготовку спортсменов к смешанной эстафете, по итогам которой сборная Новой Зеландии заняла последнее 14-е место.

Три триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за кишечной инфекции
Спорт
Триатлон

Бельгийская спортсменка Клэр Мишель 4 августа была вынуждена пропустить старт в предстоящей эстафете из-за кишечной инфекции после участия в личных соревнованиях на Играх. Также с эстафеты снялись швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн. Причина — кишечная инфекция.

После старта многие спортсмены жаловались на неприемлемые условия заплыва в Сене на Олимпиаде. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила Marca, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

Тем не менее президент Франции говорил об успешной работе по очистке Сены. Эмманюэль Макрон отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным».

В преддверии смешанной эстафеты организаторы 3 и 4 августа отменили тренировку у триатлонистов из-за грозы, которая прошла выше по течению реки. Решение было принято из-за неудовлетворительного качества воды в Сене. Кроме того, судья Олимпиады-2024 Алексей Калинин заявил, что турнир по плаванию на открытой воде не будет проводиться в Сене.

Олимпийские игры в столице Франции проходят с 26 июля по 11 августа.

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Альвина Цаканян
Олимпиада-2024 Олимпийские игры кишечная палочка кишечная инфекция Сена
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